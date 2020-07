Selvom tjener Boldt var en Lise Nørgaard-opfindelse, så gav Danmarks udødelige tv-serie startskuddet til et langt personligt venskab imellem Per Pallesen og Bent Fabricius-Bjerre.

Det er ikke mere end en måned siden, at Per Pallesen og frue havde besøg af Bent Fabricius-Bjerre. Foto: Mogens Flindt

I en menneskealder og med skiftende koner har de to spist middage og hygget, og det var derfor en meget nedbøjet Pallesen, Ekstra Bladet traf på telefonen.

- Jeg ved godt, at han var en ældre mand, men det ryster mig virkelig, at han nu er død. Det er ikke mere end en måned siden, at han og Camilla var til middag hos os, og der havde han det o.k., siger Per Pallesen med meget trist stemme.

I showbiz krydser et utal af menneskers veje hinanden. Skuespillere kender et utal af mennesker, men der er forskel på at kende folk og på personlige venner.

Skuespilleren Per Pallesen og komponisten Bent Fabricius-Bjerre har kendt hinanden i en menneskealder. Foto: Jesper Stormly Hansen

- Bent var på alle måder et dejligt menneske. Hans død er et tab for alle - også for Danmark. Så sent som sidste år turnerede min datter med ham til koncerter rundt om i landet. Det var en stor succes. Og han har da også komponeret til det sidste. Vi kommer til at savne ham - allesammen.

Per Pallesen fortæller, at det heller ikke er længe siden, at de spiste sammen på Grand Canaria.

- Det er svært, når det er personlige venner, der går bort. Meget svært, fastslår han.

