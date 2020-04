Det så du ikke i TV2-program: Havde en overraskelse med

Søren Ole Clausen tog onsdag et vigtigt valg i datingprogrammet 'Kærlighed hvor kragerne vender' på TV2.

Han skulle nemlig fortælle sine to dates, Cecilie A. og Cecilie S., hvem han ville have med videre i sit kærlighedseventyr, og hvem han ikke længere ville date.

- Det var et svært valg. De hedder begge to Cecilie, er fra Aarhus, og de er begge søde og sjove, fortæller han til Ekstra Bladet.

Han endte med at vælge Cecilie A. Hvad, man ikke ser på tv, er, at Cecilie S. faktisk havde en overraskelse med i lommen.

- Det sjoveste ved det hele var noget, man ikke får med i afsnittet. Da jeg valgte Cecilie S. fra, tog hun en hue frem fra din lomme og på hovedet, og på huen stod der 'Thank you, next' ('Tak, næste', red.), fortæller Søren Ole Clausen.

Blev nødt til at trøste

Modsat det tårevædede scenarie, der også fandt sted i onsdagens afsnit, hvor deltageren Calle Freytag også skulle sige farvel til en date, gik det umiddelbart stille og roligt for sig hos Søren Ole Clausen. Også selvom den fravalgte Cecilie var skuffet.

Men da kameraerne blev slukket blev ikke kun Cecilie S. ked af det. Det gjrode Søren Ole Clausen også.

- Hun var ret ked af det. Jeg måtte faktisk trøste hende efter optagelserne.

Søren Ole Clausen inviterede første pigerne ned i country-klubben ... Foto: BLU/TV 2

... Bagefter fortsatte daten på segways. Foto: BLU/TV 2

- Det var ikke særlig sjovt at gøre den ene ked af det. Det er faktisk ikke kommet med i den endelige udgave af afsnittet, men jeg får sagt det på en pæn måde, at det ikke er for at såre nogen, men det er jo også et spil, så man skal vælge nogen fra, siger han.

Badetøjs-date

Men valget blev altså Cecilie A., og hun blev derfor inviteret hjem til take-away tapas. Som man ser på tv, havde Søren Ole Clausen også en overraskelse i ærmet, for hun skulle nemlig huske sit badetøj til daten. Han har nemlig en spa der hjemme.

At karret var så lille, at man skulle sidde meget tæt, var tydeligvis ikke et problem for de to.

- Havde du nogen bagtanker ved at invitere hende på date i badetøj?

- Der var ikke nogen bagtanker ved det, andet end at jeg tænkte, det kunne være ret romantisk og hyggeligt. Men jo, det ville da være spændende at de hende i badetøj, så det glædede jeg mig da til at se.

Thomas, Calle, Henrik og Søren Ole leder alle efter kærligheden i datingprogrammet 'Kærlighed, hvor kragerne vender'. Foto: BLU/TV 2

Om kærligheden holder, må tiden vise. I næste uge vises sidste afsnit af 'Kærlighed hvor kragerne vender', hvor det vil vise dig, om kvinderne også vælger mændene.

