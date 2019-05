Det så du ikke på tv: Afslører skjult sex-legetøj

Når en sæson af et realityprogram skal klippes, er der en masse, der bliver klippet. I denne sæsons 'Ex on the beach' blev Tabitas legetøj redigeret væk

I 2001 fik Jill Nielsen fra den allerførste sæson af 'Big Brother' tilnavnet 'Dildo-Jill', fordi hun medbragte en dildo.

I 2016 blev Caroline Petersen fra 'Paradise Hotel' ligeledes kendt for at have medbragt en dildo – og bruge den hyppigt. Det gav hende øgenavnet 'Onani-Caroline'.

Om det har været Tabita Thinggaards plan at gøre dem kunsten efter, skal være usagt. Som de to tidligere realitylegender medbragte hun ligeledes en dildo i 'Ex on the beach'.

Den har dog ingen tv-tid fået.

Tabita Thinggaard er også Side 9-pige hos Ekstra Bladet og har en fortid som Jehovas Vidne. Foto: Olivia Loftlund

Så er det godt, at man har de sociale medier til at vise den frem og fortælle om det.

Derfor faldt snakken også på 'skjulte legetøj', der dannede grundlag for mange sjove lege, da Tabita Thinggaard og Jonas Gauhl Bentsen besøgte Ekstra Bladets tv-studie.

- I stedet for ’den flaskehalsen peger på’ legede vi ’spin the dildo’. Og så var det sådan noget med, at vi skulle vise hinanden, hvordan man gav et blowjob.

Den var altså vasket

Jonas Bentsen bekræfter, at dildoen var med i villaen på Mauritius – og at den ligeledes dannede grundlag for en masse lege. Blandt andet hang den fra tid til anden rundt i villaen.

- Nogle gange hang den i 'suite', og så kunne man lige stå og dingle til den, fortæller han og illustrerer hvordan med en fejende bevægelse.

Men hvordan er det så med hygiejnen? For hvis det var en, Tabita brugte, hvordan ville de andre have det med at illustrere sexakter på den?

- Jeg har altså vasket den, udbryder Tabita.

Og det var netop for at løfte stemningen i villaen, at den 22-årige kronjyde tog dildoen med.

- Jeg synes, det var sjov og spas, afslutter Tabita Thinggaard.

Øverst i artiklen kan du se Tabita og Jonas forklare om dildoen, og hvad den blev brugt til.

Nedenfor kan du se hele udsendelsen, hvor Tabita blandt andet afslører, hvad der skete under trekanten mellem hende, Cecilie og Claes.