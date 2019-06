Det så du ikke på tv: Jeg var virkelig, virkelig vred

Årets 'Paradise Hotel' nærmer sig sin afslutning.

Der resterer således blot ni afsnit af sæsonen, der mest har markeret sig ved, at der skulle gå 31 afsnit, før det begyndte at blive spændende. Det er det til gengæld også nu, hvor den helt store krig har splittet hotellets stærke seksmandsgruppe i atomer.

Senest måtte Thomas Pedersen, der var en del af startcastet, lade livet på hotellet, efter han blev spillet ud af Sami og Kasper, og det var ikke noget, der faldt i god jord hos hans partner Sarah Tiedt.

Hun blev et låst par med Sami, hvilket foregik en del mere dramatisk, end man så på tv.

- Jeg var mega utilfreds. Lige da Sami stiller sig om bag mig, tror jeg, jeg får sagt i en rimelig hård tone og rimelig vredt, at 'jeg skal kraftedeme ikke være partner med Sami, jeg ved ikke, hvad fuck han laver bag mig'. Jeg var virkelig, virkelig vred i momentet, siger Sarah Tiedt, der sammen med Sami Hansen besøgte Ekstra Bladets tv-studie.

Akavet nat

Hun forstår ikke, hvorfor produktionen har undladt at tage klippet med, da det ellers med alt tydelighed ville vise, hvor skidt det står til med to af hotellets store profiler.

- Jeg ved ikke, hvorfor de ikke har taget det med, for jeg tror faktisk, at det havde været ret voldsomt at se, jeg reagerede ret voldsomt, indrømmer Sarah Tiedt.

Heller ikke Sami Hansen forstår, hvorfor klippet er udeladt.

- Også fordi de har taget det med, at vi har det ret akavet den første nat. Jeg føler godt, at de kunne have taget det med for at vise, at vi ikke havde tillid til hinanden, siger Sami Hansen.

Han understreger dog samtidig, at der altid vil ske fravalg, når et døgn skal kortes ned til under 40 minutter.

I videoen over artiklen kan du høre, hvorfor Sami gerne ville stå fast med Sarah, samt hvorfor hun virkelig ikke syntes, det var en god idé.

Du kan også se hele indslaget med de to paradisoer herunder: