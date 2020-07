Det sidste store interview: Jeg har kun skrevet én kærlighedssang i mit liv

Legenden Bent Fabricius-Bjerre er gået bort, men for kun få måneder siden stillede han op i sit sidste, store interview, hvor han fortalte om sit forhold til kærlighed, sin opvækst og ikke mindst sin noget atypiske tilgang til sin kunst

Bent Fabricius-Bjerre er død efter kort tids sygdom. Det meddeler hans familie i dag i en mail.

I marts måned - dagen før, at Danmark lukkede ned - deltog den 95-årige komponist i sit sidste store interview i podcasten 'Lydspor', hvor han gennem sin egen musik fortalte om sit forhold til kærlighed, disciplin, opvæksten på Frederiksberg, musikken og dets betydning for ham, samt hans lange livs op- og nedture..

- Jeg er ikke ramt i den grad af musik, men jeg har levet med den, og det er den måde, jeg udtrykker mig på, lyder det fra Bent F.

Gik ud af skolen

Bent Fabricius-Bjerre skrev aldrig en sang eller et tema, før nogen stillede ham opgaven. Det så han ingen grund til.

Af samme årsag havde han ingen stakke af sange, udkast i sine skuffer eller på flygelet, og derfor vil der ikke kunne findes nogen uudgivet musikskat i hans ejendele, når familien går dem igennem.

Bent Fabricius-Bjerre nåede at være gift tre gange i løbet af sit liv. Hans første kone mistede han i 1975, da hun døde og efterlod ham som enlig far til fire børn. Siden blev han viet to gange - senest i 2005 med Camilla Arndt. Foto: Ritzau Scanpix.

- Drømte dine forældre om, at du skulle være musiker?

- Nej, tværtimod. De var kede af det, den dag, jeg gik ud af skolen og meddelte, at jeg ikke gad at gå i skole mere. 'Dengang' var i slutningen af 1930'erne, og dengang var der ret stor klasseforskel. Musikere var ikke ret velansete. Det var ikke nogen attraktiv begyndelse på livet, syntes de.

- Jeg gik ud af skolen, fordi det kedede mig, og året før, jeg frivilligt forlod skolen, var jeg ved at blive smidt ud, fordi jeg tog gin-rester med i skole, som jeg havde fra et spillejob, fortæller han i podcasten.

Forældres krav

Et par måneder senere fik Bent Fabricius-Bjerre et spillejob i Tisvilde, og derfra har han klaret sig selv resten af livet, som han siger i interviewet. Første pladekontrakt kom i hus, da han som 17-18-årig vandt en talent-konkurrence, og her var førstepræmien en pladekontrakt.

- Hvad syntes dine forældre om, at du vandt og skulle indspille en plade?

- De lod mig gøre det. De pacede mig ikke, men de standsede heller ikke.

- Men de stillede det krav,at jeg skulle gå på det Kongelige Musikkonservatorium for at få lov til at bo hjemme.

Det gjorde Bent: Kom ind.

Bent Fabricius-Bjerre efterlader sig en kæmpe skat i form af udødelige melodier, men kunstneren arbejdede kun på bestilling, og derfor vil der ikke være nogle uudgivede melodier gemt i hans ejendele. Foto: Miriam Dalsgaard/Ritzau Scanpix.

Glad for piger

Undervejs i interviewet er det tydeligt at høre, at Bents stemme er svag og han rømmer sig konstant, og hans vejrtrækning lyder ind i mellem besværet.

Men det ændrer ikke på, at han slynger om sig med minder og navne på berømtheder, som hans lange, gloværdige karriere har bragt ham i nærheden af. Og nogle af de kvinder, der har beriget hans liv.

- Jeg er glad for piger, indrømmer han med glæde i stemmen.

- Jeg har kun skrevet en enkelt kærlighedssang. Jeg har været gift tre gange, men kun skrevet en fødselsdagssang til min anden kone - og det kan vel kaldes en kærlighedssang.

Bent Fabricius-Bjerre mistede sin første kone i en ung alder, og der stod han alene tilbage med fire børn, som skulle sørges for. Adspurgt om han har skrevet sig igennem sorgen, er svaret klart nej. Det så han (heller) ingen grund til.

