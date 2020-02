- Det skulle holdes tophemmeligt

Maven buler, på fingeren skinner en flot forlovelsesring og kalenderen er godt fyldt ud med spændende opgaver.

Sangerinden og musical-stjernen Maria Lucia Heiberg Rosenberg kan dårligt nok drømme om mere. Det skulle da lige være en fuldstændig vild tur til USA for at optræde ved verdens største filmfest.

Den drøm gik som så i opfyldelse i sidste uge, hvis det skulle være gået nogen næse forbi.

Men det var i absolut sidste øjeblik, at de mange brikker faldt på plads, så den 36-årige danske udgave af Disney-figuren Elsa, kunne optræde ved årets Oscarfest. Det fortæller Maria Lucia til Ekstra Bladet under en kop morgenkaffe, inden det går løs med prøver på 'Den skaldede frisør'.

- Det kom i stand meget, meget hurtigt og skulle holdes tophemmeligt. Jeg er vant til at skulle holde ting hemmelige, men jeg måtte ikke en gang fortælle om det til ham, der skulle lave mine kjoler, fortæller hun.

Maria Lucia Heiberg Rosenberg på den røde løber med de andre Elsa'er. Foto: Courtesy of AMPAS

Torsdag var det præcis en uge siden, hun satte sig på flyet mod Los Angeles på businessclass, men at hun overhovedet kom afsted, troede hun nærmest ikke selv på, før hun sad der.

- Det var meget hektisk op til, og jeg troede faktisk ikke selv på det. Jeg skulle jo arbejde i USA, og normalt tager det måneder at få visum til det. Så lang tid havde vi ikke. Det var ligesom først i midten af januar, at Oscar-nomineringerne blev offentliggjort, og showet var 9. februar, siger hun og fortsætter:

- Jeg fik først mit visum med posten om lørdagen, flybilletten kom tirsdagen og så fløj jeg torsdag. Så det var presset, griner hun.

Det var ikke kun Maria Lucia, der var presset. Også kjoledesigner Jesper Høvring fik travlt.

- Først mandag fik han stoffet til den kjole, jeg skulle optræde i. Han kunne ikke nå at sy to, men heldigvis havde han en graviditetskjole hængende. Det var faktisk den, Louise Wolff bar under et af julens shows på TV2, fortæller Maria Lucia.

Louise Wolff med Andreas Bo. TV2-værtens kjole fra jul blev genbrugt til årets Oscar-fest. Foto: Per Arnesen/TV2

Da hun ankom til Los Angeles, blev Maria Lucia indlogeret på luksushotellet Beverly Hills Wilshire.

- Det var meget fint. Jeg havde all inclusive, men da jeg så prisen på eksempelvis morgenmaden, syntes jeg godt nok, at det var vildt. Det er ret fjernt for mig, når tingene er så dyre, men selvfølgelig sjovt og lækkert at prøve, siger hun.

Det var dog ikke meget, sangerinden nåede at opholde sig på luksushotellet.

- Jeg var mest i Dolby Theatre til prøver. Alle os Elsa'er var samlet i ét rum med vores managere. Der var ikke så meget plads, men vi havde det virkelig hyggeligt. Vi skulle alle sammen synge en enkelt linje, så på den måde var vi lige, fortæller hun.

Tirsdag landede Maria Lucia Heiberg Rosenberg i København igen efter sit Oscar-eventyr. Ikke en eneste selfie med en verdensstjerne eller en autograf havde hun med hjem.

- At være på den røde løber var en af de ting, der gjorde størst indtryk på mig. Det var bare et vildt sted at være, siger hun. Foto: Sten Kundby

- Det hele var så kæmpe stort og der var så mange talenter samlet på et sted. Men jeg var der for at arbejde, og så er det altså lidt noget andet. Så kan man ikke gå og jagte selfies hele tiden, siger Maria Lucia, men indrømmer, at da hun stod en meter fra Brad Pitt, kunne hun altså ikke lade være med at blive lidt starstruck.

- Jeg var da ved at tisse i bukserne, da jeg mødte ham. Men det var lige inden jeg skulle optræde, så mit fokus var et andet sted. Men klart jeg blev revet ud af det i sekund, griner hun og fortæller, at det der med at tage billeder i forbindelse med showet ikke er noget, man gør.

- Der er så mange regler og restriktioner, og det er faktisk ok. Der er i dag en tendens til, at man skal have et fedt billede, der lige som kan bevise, at man har oplevet noget stort.

- Jeg har det fint med, at det bare lever i mig og at jeg kan fortælle om det, siger hun.

- Jeg var jo kun på scenen i 20-30 sekunder. Men sikke en oplevelse, siger Maria Lucia Heiberg Rosenberg. Foto: Courtesy of AMPAS

Sidste rolle inden fødslen

Maria Lucia Heiberg Rosenberg fik knapt et døgn til at lande efter sit eventyr ved Oscar-festen.

Så var det tilbage i arbejdstøjet og prøverne til musicalen 'Den skaldede frisør'.

- Jeg fik fri fem dage, og det er jeg dybt taknemmelig for. Det er ikke normalt under prøverne til en forestilling, så tak Jesper Winge Leisner, smiler Maria Lucia.

Rollen i 'Den skaldede frisør' er Maria Lucias sidste, inden hun bliver mor, og så venter en ganske ny verden, er hun godt klar over.

- Jeg har altid arbejdet meget. Det har jeg prioriteret over alt, men det kommer til at ændre sig nu. Så kommer der nye unge talenter, der har fuld drøn på, som jeg selv har haft, og det er så fint, siger hun.

- Er du bange for at blive overhalet indenom af dem?

- Nej! Jeg er klar til at træde et skridt tilbage, siger Maria Lucia, der er forlovet med Albin Ljungqvist, der også er sanger.

Nyt liv

Hvordan de skal få deres nye liv som scene-forældre til at fungere, ved hun ikke endnu.

- Men der er andre end os, der har prøvet det, så mon ikke det går. Vi tager det som det kommer, siger den gravide musicalstjerne, der har måttet melde fra til efterårets 'She Loves You'-forestilling for at være på barsel.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg vil gerne holde lidt barsel med vores barn, siger hun.

Hvornår hun skal nedkomme, ønsker Maria Lucia at holde privat.

'Den skaldede frisør' har premiere 5. marts.