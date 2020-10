'Det værst tænkelige skete'

Modellen Philine Roepstorff overraskede alle, da hun i starten af året i programmet 'Bendtner og Philine' afslørede, at 32-årige Nicklas Bendtner havde været hende utro, efter han havde kysset med en 20-årig kvinde til en fest.

- Nicklas har været en idiot for at sige det mildt. Han har haft det bedste i verden og ikke sat pris på det. Han havde en lidt for god julefrokost, som så har kostet rigtig meget på den anden side. Så kan man snakke om, om det er det værd for en god aften. Jeg ved godt, hvad jeg ville vælge, fortalte Philine Roepstorff i den forbindelse.

Og selvom hun har valgt at tilgive det, og Bendtner og Philine stadig danner par den dag i dag, er tilliden ikke den samme.

- Det er dybt upassende

Det fortæller 27-årige Philine Roepstorff i det nyeste afsnit af 'Bendtner og Philine', der lige nu kan ses på Dplay.

- Jeg vil ikke sidde og sige, tilliden er tilbage, for der vil altid være et tillidsbrud. Men jeg synes, vi er helt tilbage ved scratch. Selvfølgelig kan en dag vælte det hele. Sådan er det. Men jeg bærer ikke nag. Jeg har faktisk ændret min adfærd til det bedre, synes jeg, frem for at være en jaloux psyko bitch, siger hun med et smil.

Roepstorff fortæller, at hun i dag formår at lægge frygten for, at noget lignende skulle ske igen, bag sig.

- Det ville jo være komisk, hvis jeg sad her og sagde, efter hvordan vores forhold har forholdt sig, at jeg ikke var urolig for visse ting. Men det er jeg faktisk ikke, siger Roepstorff og fortsætter:

- Det værst tænkelige, der kunne ske i vores forhold, skete. Jeg kan ikke frygte det mere, for det er sket, og forhåbentlig vil vi det samme, så jeg må stole på det, siger Philine Roepstorff.

Parret er for nylig flyttet sammen i en stor villa på over 400 kvadratmeter i Hørsholm, som de har givet 12,9 millioner kroner for.

