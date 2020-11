Det værste ved reality er ...

Line Maria Busk er tilbage som deltager i 'Ex on the Beach' og deler her nogle af sine erfaringer som et offentligt kendt ansigt

Da Line Maria Busk troppede op i sæson tre af 'Ex on the Beach', vidste hun ikke, hvad der ventede, da hun pludselig ramte skærmen og blev et kendt ansigt.

I sæson fem, der vises netop nu, er hun tilbage, og da Ekstra Bladet mødte hende i villaen, hvor optagelserne foregår, sætter hun ord på de erfaringer, hun har gjort sig ved livet som et offentligt kendt ansigt, og det er ikke kun positivt.

- Folk fik det indtryk af mig, at jeg var meget arrogant og bedre end alle andre. Sådan er det jo slet ikke, ja jeg spillede da lidt på det sidste år, men folk tog det meget seriøst, siger Line Maria Busk, der følte sig misforstået første gang, hun var med.

Line Maria Busk er tilbage i 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

Og det er det, hun håber at ændre på i den nye sæson:

- Denne gang er jeg bare pissespændt på at vise, hvem jeg er. Jeg er på, klar og har hjernen med, for jeg skal også kunne se mig selv i øjnene, når jeg kommer hjem. Jeg skal tænke over, hvad jeg laver. Jeg vil ikke ses som en arrogant realitydeltager.

Se Line Maria fortælle, at det også er hårdt for hende, når hun må slukke en fyrs drøm:



- Hvad har været det mest positive og negative ved at være realitydeltager?

- Det positive er, at jeg er kommet ind i en ny verden, jeg har mødt en masse fede mennesker, som jeg nok ikke ville støde på ellers. Og så bliver jeg jo kvalt i gratis mad, griner hun.

- Det negative er helt sikkert, at jeg tænker utroligt meget over, hvad jeg lægger op på min Instagram, for der skal ikke særligt meget til, før folk hakker på en. Jeg er ikke en pige, der er bygget med det allerstørste selvværd. Hvis du viser, du er sårbar, kører folk endnu mere på dig.

- Folk siger, man bare kan lade være med at deltage i reality, men derfor behøver de jo ikke opføre sig som idioter. Men jeg har det fint med, at jeg ikke falder i alles smag. Man skal være klar på at få nogle høvl.

Forud for sæsonen var Line Maria Busk single. Hun har siden scoret Amanda Mogensens ekskæreste - Nicklaes Olesen, som tilsyneladende passer på den beskrivelse, hun gav af, hvad hun søger hos en fyr.

- Jeg søger en fyr, der er smilende, glad og gerne opråbende på den gode måde. En, der er lidt kæk og kommer med nogle fede kommentarer. Jeg kan virkelig godt lide, at de er 'på', og så skal han selvfølgelig se godt ud. Have et glimt i øjet, et dejligt smil og få mig til at føle mig som den bedste i verden, så jeg svæver på en lyserød sky.

Nicklaes Olesen er endnu ikke stemplet ind i sæsonen, men han fremgår i traileren for sæsonen.

'Ex on the Beach' kan ses på streamingtjenesten Dplay og Kanal 4.