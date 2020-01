Udfordrende.

Det er det ord, som bedst beskriver, hvordan det har været for Amalie Dollerup at vende tilbage til rollen som Amanda i syvende sæson af TV2's seersucces 'Badehotellet'.

Der gik nemlig ikke mere end to måneder fra, at den 33-årige skuespillerinde i juni blev mor til sønnen August, til at hun igen stod i Badehotellets kulisser i Risby Studierne i Albertslund og spillede Amanda, som i den kommende sæson er blevet forpagter af det lille badehotel ved Vesterhavet.

- Det var en helt surrealistisk oplevelse at komme tilbage på settet og stå på den første optagedag over for Thure Lindhardt og bare være et helt andet sted i hovedet. Jeg vidste ikke, om jeg overhovedet kunne huske mine replikker.

- Det var absurd at komme fra lortebleer og den der boble, hvor man slet ikke sover, til at stå på et filmset, hvor der pludselig var filmfolk, der vartede mig op og spurgte, om jeg ville have en smoothie for at sørge for, at jeg havde det godt og kunne præstere bedst muligt, siger hun.

Foto: Henning Hjorth

Se også: Danske stjerner indtager 'Badehotellet' i ny sæson

Godt gift

I den første tid havde Amalie Dollerup lille August med på settet på 'Badehotellet', og hendes mand, skuespiller Andreas Jebro, var med for at passe sønnen.

- Jeg har heldigvis giftet mig med en meget, meget dejlig mand, som er rigtig god til børn. Det gjorde en stor forskel, for så jeg kunne slappe af og vide, at min søn havde det godt, og så kunne jeg koncentrere mig om at spille Amanda, siger Amalie Dollerup.

Amalie Dollerup søgte også råd hos sin kollega på 'Badehotellet' Cecilie Stenspil, som i august 2018 blev mor til sønnen Samuel, og seks uger efter fødslen havde sin lille dreng med på settet for at optage sjette sæson af 'Badehotellet'.

Ligesom Cecilie Stenspil fik Amalie Dollerup det til at fungere at være skuespiller og nybagt mor samtidigt. Selv om det var hårdt.

- På mange måder havde det nok været bedst, hvis jeg kunne have ventet med at komme tilbage på settet til oktober i stedet for august, men det blev nødt til at være sådan, for ellers kunne jeg nærmest ikke være med i den nye sæson.

- Det var hårdt, men bagefter er det fedt at kunne sige 'yes, jeg kom igennem det' samtidig med, at jeg har et lille barn. Det er jeg mega stolt af, siger hun.

Amalie Dollerup kan i det hele taget mærke, at hun har fået en ny styrke, efter hun er blevet mor.

- Det at føde et barn og mærke, hvad det gør ved ens krop og opleve, at lige pludselig er der noget i livet, som er vigtigere end alt andet, det gør mig stærkere på nogle punkter.

- Jeg har fået en følelse af, at det går sgu nok det hele. Jeg har født et barn, så kan jeg fandme også gøre det her, siger Amalie Dollerup.

'Badehotellet' får premiere på TV2 og TV2 Play 27. januar.

Se også: - Jeg forsøgte at advare min søn