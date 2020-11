- Det var fucking kikset

Det er nemt at få sex, når man er kendt, men det bliver markant sværere at få en kæreste, lyder det fra Jeppe Bøg Risager, der til tider føler sig som et trofæ

Jeppe Bøg Risager var en af de største profiler, da han deltog i 'Ex on the Beach' første gang. Nu er han tilbage i programmet, og han bør derfor vide, hvad han taler om, når han siger, at opmærksomheden fra programmet gør det sværere at få en kæreste.

Sammen med Louise Balling Jensen, der også deltager i programmet, gæstede han Ekstra Bladet, hvor han lod sine frustrationer få frit løb.

- Det er som om, de ikke vil have mig, og jeg forstår ikke hvorfor. Det går virkelig skidt, jeg har forsøgt, men der er simpelthen ikke nogen, der vil. Det er noget mærkeligt noget, siger han i videoen over artiklen, hvor han bekræfter, at skærmtiden ikke har gjort det nemmere.

Tværtimod.

- Man kan ikke få kærlighed. Man kan få meget (fløjter, red.), men man kan ikke få kærlighed. Overhovedet. Det eneste, folk går op i, er at være sammen med dig, så de kan skrive til deres veninder lige efterfølgende 'haha, jeg er sammen med Jeppe'.

- Jeg følte mig lidt beskidt

- Er der virkelig mange, der gør det, spørger Louise undrende.

- Ja, det er fucking kikset. Jeg var sammen med en i forgårs, der gjorde det, det var virkelig kikset.

- Så imens I lå i sengen, skrev hun lige til veninden?

- Ja.

I videoen over artiklen kan du høre Jeppe fortælle om, hvordan han har det med til tider at føle sig som et trofæ.

