Det er ingen hemmelighed, at Peter Myginds hjerte banker for udsatte børn og mobbeofre. Han har længe været ambassadør for Børns Vilkår og holdt foredrag om vold og mobning.

Årsagen skal findes, da han var 13 år gammel og blev sendt på kostskole i Schweiz, fordi hans forældre efter eget udsagn mente, han trængte til et 'los i rumpetten'.

- Det var hårdt, udfordrende og meget ensomt, men så mødte jeg jo 380 andre drenge, der også syntes, det var hårdt og ensomt. Så finder man jo et fællesskab der, fortæller han.

- Når man går ud i verden - om det er på en arbejdsplads eller en kostskole - så er kunsten jo at finde ind i fællesskabet og bevæge sig i det. Så er der også chance for, man bliver set og hørt, rummet og passet på. Det kan være svært, og det er ikke alle, der bliver inkluderet i fællesskaber.

Venner forsøgte selvmord

I alt tilbragte Peter Mygind fem år i Schweiz. Her så han ting, som stadig sætter sine spor den dag i dag.

- Jeg oplevede mobning i en grad, som jeg slet ikke troede fandtes, fortæller han.

- Jeg fandt ud af, hvor hårdt det er at være mobbeoffer. Ikke fordi jeg blev mobbet, men jeg var øjenvidne til det på kostskolen, hvor jeg havde venner, der prøvede at begå selvmord.

Peter Mygind kæmper derfor for at hjælpe mobbeofre, som han mener har det ekstra svært med den moderne teknologi.

- Det er hårdt at være mobbeoffer i dagens Danmark, fordi de sociale medier gør, at mobberne kan skrive hadefulde ting 24/7, hvilket de gør. Så det prøver jeg at skabe opmærksomhed omkring, siger han.

- Ved sårbare og udsatte børn er mit hjerte stort. Der prøver jeg at hjælpe, så godt jeg kan.

