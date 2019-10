- Det var meget værre end på tv

Hele villaen blev holdt vågen, da to af deltagerne havde sex i 'Ex on the Beach'

Det var en flok forbløffede realitydeltagere, der blev holdt vågne i 'Ex on the Beach'.

Imens de forsøgte at sove, gik Sidsel Borg og Jeppe Bjerregaard nemlig til makronerne, og der blev stønnet så højt, at resten af villaen ikke fik lukket et øje.

- Der er fandeme ikke nogen, der stønner så højt der. Det er kun, fordi nogen skal høre det, konstaterede Tessie Skovly under akten, mens Daniel Andersen rosende udbrød.

- My man.

Sidsel selv var da også ganske tilfreds.

- Det er rigtig lækkert at være i suiten med Jeppe. Vi får hygget godt og grundigt, fortæller Sidsel i programmet og fortsætter.

- Jeg synes, Jeppe er rigtig god at være sammen med. Han kan nogle fede moves.

Det var for meget

Men da Kristian Sayre gæster Ekstra Bladet sammen med Amanda Mogensen fra sidste sæson, kan han afsløre, at dét, som resten af villaen blev budt, var meget værre, end man ser på tv.

- Det var værre end det. Det var, som om nogen slog hende. Og ikke på den gode måde. Det var lidt for meget, siger han med et smil om den hede seance.

Det gjorde ham dog ikke noget, at parret holdt resten af deltagerne vågne.

- Jeg syntes, det var sjovt. Det lyder meget voldsomt, og det er derfor, det er sjovt. Hvis man skriger så højt... jeg kan ikke forstå, at nogen kan skrige så højt, udbryder Kristian og tilføjer selvironisk, at det ikke er noget, han selv har oplevet.

- Nej. Og måske er det en dårlig ting.

Se Amanda Mogensen og Kristian Sayre kommentere på den vanvittigt højlydte sex i videoen over artiklen, hvor Kristian også afslører, hvorfor han og Elisabeth lå og gemte sig bag en opstillet væg af puder i sengen, når der skulle soves.