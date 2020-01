- Jeg kan lige så godt sige det, som det er: Det er det vigtigste tv, jeg nogensinde har lavet.

Sådan siger den folkekære tv-læge Charlotte Bøving om den nyeste programserie, som hun netop har taget hul på i samarbejde med DR.

Temaet er genetik, og Charlotte Bøvings opgave består i at give de medvirkende den alvorlige besked om deres biologisk arv. Svaret bliver enten leveret med lettelsens suk eller med meget alvorlig mine, fortæller Charlotte Bøving.

Se også: Efter TV2-program: - Det er forrykt

- Jeg har været nødt til at bruge mine bedste psykologiske redskaber i mødet med de her mennesker. Jeg har selv knebet tårer undervejs, for jeg ved, hvor hårdt det er at have en sygdom. At få lov til at lave den her programserie har været en kolossal øjenåbner for mig, fortæller hun.

Selve programmet kommer til at have en række almindelige danskere som omdrejningspunkt. Her skal Charlotte Bøving sørge for, at deltagerne får en livsstilsændring, alt afhængig af hvilken sygdom deres gener er bærende af. Og selvom at hun ikke kan ændre udfaldet, kaster hun sig hovedkulds i at hjælpe deltagerne med at tage livet mere alvorligt.

- Jeg er ikke nogen superwoman. Men der, hvor jeg kan hjælpe deltagerne, er jo at få deres sundhed på ret køl. Det trigger mig virkelig, fordi mange af dem går jo nærmest i panik over meddelelsen. Og det gjorde jeg jo også selv i forbindelse med min egen sygdom. Jeg tænkte: 'Tænk, hvis jeg døde i morgen', siger hun og forklarer, at man med sådanne tanker bliver mere taknemlig over livet.

Hver dag skal leves fuldt ud

Charlotte Bøving har netop friet til sin kæreste Christina Jørgensen, og parret forventer at blive gift engang til juni. Men det er ikke ensbetydende med, at ringene først bliver sat på, når de endelig siger ja til hinanden.

- Jeg tager jo intet for givet. Det er også noget, jeg har lært af at lave serien. Så hvorfor udsætte min kærlighed til et andet menneske?

Charlotte Bøving og Chrsitina Jørgensen blev forlovet nytårsaften. Foto: Anthon Unger.

- Jeg forbeholder mig retten til at leve hver eneste dag fuldt ud. Derfor er vi allerede i fuldt gang med at udvælge vielsesringe.

- Dem kan vi ligeså godt bruge som forlovelsesringe indtil da. Det er jo kæmpe stort, at jeg skal være sammen med det her menneske resten af livet, siger Charlotte Bøving.

Selve programserien, der endnu ikke har fået fastlagt sin premieredato, kommer til at indeholde seks afsnit i en varighed á 45 minutter.