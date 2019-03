Diamant-datter meldt til politiet

I sidste uge lagde 25 årige Thalia Pitzners en såkaldt Instagram-story - en video, der som regel forsvinder efter 24 timer - på sin Instagram-profil, der følges af over 60.000.

I videon ser man en au pair-pige, som bor i naboens hus, der sidder på sit værelse i undertøj, og smører creme i ansigtet. Nu er Thalia Pitzner anmeldt til politiet for at have offentliggjort videoen.

Det bekræfter Nordsjællands Politi overfor Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at der foreligger en anmeldelse om det, du beskriver. Men hvor langt i efterforskningsprocessen vi er, kan jeg ikke svare på, siger Henriette Døssing, pressekonsulent i Nordsjællands Politi.

I videoen fremgår det ifølge BT, at Thalia zoomer ind på kvinden, hvorefter Katherina Pitzner, som er mor til Thalia siger:

- Jeg bliver helt flov på hendes vegne.

Hvorefter Thalia Pitzner griner og siger:

- Tager lige sin aftenrutine her i sit undertøj.

Videoen slutter her, men har følgende tekst:

'Mor anbefaler naboens au pair til at holde op med at være så afklædt hver aften for åben skue'.

Ekstra Bladet har haft kontakt til Katherina Pitzner, hvor beskeden lød:

- Jeg er slet ikke klar over, hvad det drejer sig om. Det, tror jeg, ikke er noget, som jeg skal snakke med jer om. Det tror jeg lige, at jeg skal snakke med Thalia om.

Ekstra Bladet har forsøgt, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Thalia Pitzner selv.