Diamant-Elvira: Jeg er ikke født med en guldske i røven

Det regner, og det er koldt og klamt udenfor. Men Elvira Pitzner må selv cykle ud på rideskolen, selv om familien har råd til at hyre en chauffør i en limousine og bringe hende direkte til stalddøren.

Det er heller ikke de dyreste ponyer, hun sadler, selv om hendes mor snildt kan købe de dyreste til datteren. Rideveninderne har finere heste, som gør det lettere at ride.

Men moren - diamanthandler Katherina Pitzner - insisterer på, at datteren ikke skal have noget foræret. Hun skal øve sig, kæmpe og blive god til sporten på lige vilkår med alle de andre piger på rideskolen.

Det har gjort Elvira Pitzner til den, hun er i dag - benhård businesskvinde og succesfuld influencer. Nu står hun på egne ben og er 'Bare Elvira', som også er titlen på hendes nye portrætserie, som kan ses på Dplay.

- Jo ældre jeg bliver, jo flere muligheder jeg har skabt for mig selv, og jo mere jeg har arbejdet, desto større respekt og anerkendelse føler jeg.

- Det er også det, jeg vil vise i mit program: at jeg sagtens kan klare mig selv, for det er irriterende at blive mødt med fordomme om, at jeg har fået alt foræret, fordi min mor tjener godt og har et fint job. For hvad har det med mig at gøre?

Elvira Pitzner fik første gang mediernes opmærksom, da hun forlod kostskolen Herlufsholm og tog hjem til en veninde i protest over hellere at ville på Øregård Gymnasium.

Forældrene kunne ikke få fat i hende og udsendte en efterlysning. Overskrifter med ordene 'forsvunden rigmandsdatter' ramte hurtigt medierne.

- Min fritid er mit arbejde, og mit arbejde er min livsstil, fortæller tv-personligheden og influenceren Elvira Pitzner. Foto: Discovery Networks Danmark/Free

Men i dag skaber hun overskrifterne selv.

Elvira begyndte at dele billeder af sit liv på de sociale medier, og følgerskaren voksede stødt.

Det vakte så meget opmærksom, at Elvira og tre veninder fra Øregård Gymnasium blev fulgt af et kamerahold i TV2 Zulu-serien 'Pigerne' og efterfølgende i serien 'Diamantfamilien' sammen med sin celebre mor og sine søstre.

Men selv om hun er født og opvokset på de dyre adresser i Nordsjælland og kommer fra en velhavende familie, er hun med egne ord ikke født med en guldske i røven.

- Jeg tror næsten, at jeg har fået mindre forærende end mange andre, fordi min mor altid har hævdet det princip, at vi skal kunne klare os selv.

- Jeg er aldrig blevet kørt til eller hentet fra skole. Jeg har altid selv cyklet, taget bussen eller toget i alt slags vejr. Jeg havde en lille børneopsparing, som min mor gav mig lommepenge fra, så jeg havde ikke nogen opsparing, da jeg gik ud af gymnasiet.

Selv om mange af hendes klassekammerater er i fuld sving med videregående uddannelse, har Elvira valgt sin egen vej og lever blandt andet af at dele og inspirere sine følgere, lyttere og seere om alt fra rejser og fester til madlavning og træning.

Hun har udgivet sin egen sang, har sin egen webshop, og så deler hun billeder og videosekvenser af sit liv på det sociale medie Instagram, hvor hun har over 180.000 følgere.

Og det høster hun nu frugterne fra.

- Hver en krone, jeg har brugt på min egen bil og mit eget hus, har jeg selv tjent. Det er bare en enormt fed selvsikkerhed at have - at vide, at jeg kan klare mig selv.

- Jeg fokuserer på, hvordan jeg klarer tingene selv, og hvordan jeg skaber mine egne muligheder.

- Jeg er begyndt at øve mig i hver dag at kigge på mig selv med lidt kærligere øjne, for tit er man selv sin egen værste fjende. Så jeg prøver at sige fem ting, jeg er glad for ved mig selv, og fem ting, jeg glæder mig til, hvis jeg føler mig nede. Det er noget, jeg altid gør, og det virker faktisk rigtigt godt for mig. (Arkivfoto) Foto: Discovery Networks Danmark/Free

Den indstilling kommer ikke fra fremmede, men er nærmest kommet ind med modermælken.

- Jeg kommer fra en familie af iværksættere. Min mor er iværksætter, og det samme var min morfar, så jeg har set dem knokle, og det har givet mig en indre drive. Fra da jeg var helt lille af, har jeg set, at duerne kommer ikke flyvende ind ad vinduet selv.

- Min personlighed er i hvert fald sådan, at mere vil have mere. Jeg vil gerne opnå mine drømme og tjene mange penge, og så synes jeg samtidig også, det er fedt at inspirere andre til at gøre det samme, siger Elvira Pitzner.

Men et liv i mediernes søgelys kan som bekendt også en bagside. Som yngre oplevede Elvira det som ubehageligt at blive råbt efter, peget på og hviske-tisket om.

- I dag vælger jeg at tænke, at de gør det, fordi de genkender mig og møder mig positivt. Det handler meget om mit mindset, siger hun og uddyber:

- Jeg har kunnet få helt ondt i maven, når jeg postede et billede på Instagram, fordi jeg skulle hele tiden tjekke, hvad folk skrev. Men nu har jeg valgt at putte energien i det, der gør mig bedre, rigere og stærkere.

Her ses Elvira Pitzner med sin elskede hund, Eddie, som også har en Instagram-profil. Foto: Discovery Networks Danmark/Free

Hun har valgt at vende livets bump på vejen til sin fordel.

- Det kan godt være grænseoverskridende at dele så meget med mine følgere, når man står i en sårbar situation, og blive konfronteret af mange mennesker, for eksempel lige efter at man har slået op med sin kæreste.

- Men hvis jeg skal dele ud af mig selv, skal det være ærligt, og ærlighed er også at vise, når det ikke går godt. Da jeg var yngre, kunne jeg godt føle, at jeg skulle vise, at alt var perfekt udadtil. Men jeg har fundet ud af, at jeg når jeg deler ud, får jeg meget positiv respons, og andre føler sig måske ikke så alene om at have det svært.

Det er faktisk en af Elviras årsager til at dele ud af sig selv.

- De fleste er født med lysten til gerne at ville hjælpe andre og være noget for nogen, og sådan har jeg det også.

- Jeg bruger for eksempel meget tid på at skrive med mine følgere og støtte de piger, der for eksempel skriver til mig om kæresteproblemer, fortæller hun.

Trods forudsætningen for et liv på første klasse er det slet ikke alt, der kan købes for penge, især ikke et godt bagland, og det er det dyrebareste for Elvira.

- Det vigtigste er at have en god hverdag, stabilitet og ro. Og det har jeg helt fundet nu. Jeg har min familie og er i et godt og harmonisk forhold.

'Bare Elvira' har premiere på Dplay den 17. maj.