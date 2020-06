Diamantdatter viser 'ældre' kæreste frem

Der var flere af Thalia Pitzners fans, der måbede lidt, da de torsdag morgen kunne se diamantdatteren vise et billede frem af sin kæreste.

På billedet ser man nemlig den smukke Thalia med en noget ældre udseende mand.

Og teksten til opslaget på Instagram gjorde da kun det hele meget mere interessant:

'I har alle gerne ville se et billede af min kæreste. I dag er det hans fødselsdag, så her er et billede af ham. Stort tillykke med fødselsdagen skat. Age is just a number,' står der hemmelighedsfuldt.

Og man må bare sige, at billedet har fået en del opmærksomhed allerede.

Både mor Pitzner og Elvira Pitzner har kommenteret billedet.

Katerina skriver en masse hjerter og en smiley, der græder af grin.

Elvira giver sin søster ret og skriver: 'Kærlighed har ingen alder. Tillykke,' lyder det.

Familien støtter op om Thalias seneste humoristiske påfund. Foto: Mogens Flindt

'God humor'

Flere kan dog godt spotte, at der er tale om et manipuleret billede, hvor filteret 'ageing booth' er brugt til at gøre manden på billedet væsentligt ældre at se på.

'Må vi se det rigtige billede,' skriver en.

'Zoom på hendes hage og se hans hår, men god joke,' skriver en anden.

'God sans for humor,' skriver en tredje.

Om vi på et tidspunkt får et billede af den rigtige mand, vides endnu ikke.

Ekstra Bladet har kontaktet Thalia for en kommentar, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.