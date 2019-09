Diamantdronningen afslører: Er blevet single

Sidste år afslørede diamanthandleren Katerina Pitzner, at hun havde fundet kærligheden med en 45-årig dansk forretningsmand, som hun dog ikke ønskede at røbe den fulde identitet på.

Men kærligheden mellem dem holdt ikke, og hun kalder derfor nu sig selv single igen.

Det afslører hun i den nye sæson af 'Diamantfamilien', som har premiere torsdag aften på TV2 Zulu.

- Det føles ikke, som om der er sket særlig meget siden sidst. Jeg bor det samme sted, jeg spiser det samme, jeg har de samme børn, men jeg har ikke nogen kæreste, siger hun i programmet med et smil.

I den forbindelse fortæller hun også om, at hun har planlagt en overlevelsestur til New Mexico, hvor hun skal vandre på prærien, fordi hun trænger til at prøve noget nyt.

- Jeg trænger til at hive mig selv ud af det vante habitat. Jeg trænger til at tjekke ud af hamsterhjulet og bare gøre noget andet, end det jeg plejer at gøre. Jeg keder mig, siger hun.

Katerina Pitzner sammen med sine tre døtre: Ophelia Pitzner (til venstre), Thalia Pitzner og Elvira Pitzner (yderst til højre). Foto: Mogens Flindt

Smaskforelsket

Tidligere har Katerina Pitzner fortalt til Ekstra Bladet, at hun var meget forelsket i sin nye kæreste, som hun havde mødt via sin forretning som diamanthandler.

- Jeg er fuldstændig smaskforelsket. Vi mødte hinanden på mit kontor, fordi jeg skulle lave noget forretning med ham, fortalte hun dengang om forholdet.

- Første gang, vi mødte hinanden, var sidste sommer. Anden gang var her for nylig. Det er meget nyt. Vi blev kærester med det samme, fortalte hun videre.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Katerina Pitzner, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Du kan se 'Diamantfamilien' torsdag aften på TV2 Zulu eller på TV2 Play.