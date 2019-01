Didde har peberspray: - Jeg håber aldrig, jeg får brug for den

Bryggen-baben Ditte Skjelmose synes, at alle kvinder burde have lov til at have en peberspray i tasken

Didde Skjelmose har levet lidt på kant af loven. I et godt stykke tid har Bryggen-baben haft en peberspray i sit hjem, men 1. januar blev det lovligt at have sådan en sag i sit hjem til at forsvare sig med.

- Jeg har haft den, siden Linse og jeg var i Harzen for snart længe siden, men jeg pakkede den først ud i går, siger Didde Skjelmose til Ekstra Bladet.

Hun bor alene med sin hund, og hun føler, at pebersprayen giver hende tryghed - på en måde.

- På den anden side, så ved jeg sgu ikke rigtig. Det var nok ikke lige den, jeg ville tænke på, hvis der kom en og overfaldt mig. Lige nu står den på køkkenbordet, og der gør den ikke meget gavn, siger Didde Skjelmose, der vil finde et mere strategisk sted at stille den.

FAKTA: Peberspray kan gøre blind i en halv time Få her et overblik over, hvad en peberspray indeholder, og hvordan den virker: * Peberspray, også kaldet OC (Oleoresin Capsicum), er beslægtet med tåregas - men er langt stærkere. * Indholdet består af cayennepeber eller chili, som er blandet i opløsningsmiddel. Det fyldes i en spraydåse, som indeholder drivmiddel, der hjælper dåsens indhold ud i en tynd stråle. * Peberspray kan ramme på op til mellem seks og syv meters afstand. * En dåse peberspray indeholder omkring to millioner Scoville Heat-units, der er en enhed til at måle frugter og grøntsagers styrke. * Dermed svarer pebersprayens styrke omtrent til styrken for verdens stærkeste chili. En stærk, thailandsk ret måler typisk mellem 50 til 200 på Scoville-skalaen. * Bliver man ramt af peberspray i ansigtet, medfører det akutte smerter i øjne og på huden, tåreflåd og flåd fra næsen, vanskeligheder med vejrtrækning, hoste, generelt ubehag i kroppen samt ufrivillig blinken eller lukning af øjnene. * Vand reducerer virkningen hurtigere. * Når en person rammes af sprayen, er vedkommende i de fleste tilfælde ude af stand til at orientere sig og tvinges derfor til at opgive et eventuelt angreb eller udvise fysisk modstand. * Blindheden varer i omkring en halv time. Det generelle ubehag forsvinder typisk helt efter to timer, og sprayen giver ikke varige skader. * Politiet har siden 1. januar 2008 haft peberspray som en fast del af deres udrustning. Kilde: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Legaldesk.dk, guinnessworldrecords.com. Vis mere Luk

- Jeg vil egentlig gerne have en i hvert rum, og jeg synes faktisk, at alle kvinder bør have lov til at have en peberspray i tasken, så vi kan forsvare os. Jeg har ikke min med, for sådan en spray hører under våbenloven, og den gider jeg ikke bryde. Hvis jeg endelig skulle det, kunne jeg lige så godt gå med pistol, siger hun.

Linses slyngveninde fortæller, at hun faktisk er lidt bange for at bruge pebersprayen, hvis det skulle nå dertil.

- Jeg håber aldrig, at det bliver nødvendigt, men hvis det gjorde, ville jeg være vildt bange for at komme til at sprøjte mig selv i hovedet - og så er vi jo lige vidt, siger hun.

Når ikke Ditte Skjelmose optager 'Familien fra Bryggen', bor hun i Vamdrup nær Kolding og har fast arbejde på byens genbrugsplads.