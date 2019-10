Dirch Passers gamle sommerhus solgt for millionbeløb

Når den folkekære skuespiller Dirch Passer ikke var på de skrå brædder, blev noget af fritiden brugt i Klint i det vestlige Nordsjælland. Her havde skuespilleren nemlig sommeradresse i et eksklusivt fritidshus på hele 281 kvadratmeter med otte værelser og havudsigt.

Så væggene kan nok fortælle ikke så få hylende morsomme anekdoter fra de sene sommeraftner, men nu er det altså - endnu en gang - en ny familie, der skal overtage historieskrivningen for adressen.

Dirch Passers sommerhus er nemlig netop blevet solgt på bare 29 dage, og for adressen har de nye købere betalt hele 9,2 millioner kroner. Det er en anelse under udbudsprisen, som ejendomsmæglerfirmaet Ivan Eltoft Nielsen, der har stået for salget, havde sat til 9,5 millioner kroner.

Men selvom millionbeløbet er mere, end mange betaler for deres helårsbolig, er det ikke helt nok til at slå årets hidtidige prisrekorder.

Ifølge Boliga.dks salgsprishistorik er der nemlig 12 sommerhuse, der i år er solgt for højere priser - hvoraf højdespringeren er en feriebolig i Dronningmølle i Nordsjælland, der midt på sommeren skiftede ejere efter en handel til 16,5 millioner kroner.

Opført af Dirch Passer

Dirch Passers gamle sommerhus er fra 1962, hvor komikeren, der i sit 54-årige liv nåede at medvirke i over 100 film, selv stod for opførelsen af ejendommen.

Siden da har adressen dog haft flere forskellige ejere og er således blandt andet solgt i 2002, hvor prisen lød på 3.165.000 kroner og igen i 2017, hvor de nye ejere gav 6.450.000 kroner. Forud for den handel var ejendommen ifølge salgsmaterialet fra Ivan Eltoft Nielsen dog gennem en større istandsættelse.

Priserne på sommerhusene i kystpostnummeret Nykøbing Sjælland er da også generelt steget ganske pænt henover de seneste år.

I første halvår 2019 har køberne i gennemsnit betalt 16.744 kroner pr. sommerhuskvadratmeter, mens de i samme periode fem år tidligere gav 12.389 kroner for en tilsvarende kvadratmeter i Passers gamle ferieområde.

