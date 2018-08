Dissing efter dødsfald: Jeg er lidt i chok

Enken fortæller: Sådan døde Benny Andersen

Den folkekære, danske digter Benny Andersen afgik ved døden i hjemmet i Sorgenfri klokken 13.15 torsdag 16. august. Han blev 88 år gammel.

- Det har været meget skønt at have haft ham som ven, siger Povl Dissing om sin ven Benny Andersen (til venstre). Foto: Finn Heidelberg

En af Benny Andersens allernærmeste venner og samarbejdspartnere gennem årene er troubadouren Povl Dissing, der gennem mange år lagde stemme til Bennys viser.

– Vi har haft et livslangt venskab og arbejdet sammen i 40-45 år. For det første vil jeg huske ham for den person, som han var. En rigtig god kammerat og en helt fantastisk vise-forfatter.

– Vi har rejst meget sammen i løbet af alle årene, og det har været meget skønt at have haft ham som ven og arbejdskammerat. Det er virkelig ligesom at miste en meget god ven eller nært familiemedlem, siger 80-årige Povl Dissing til Ekstra Bladet og tilføjer, at det er en noget nær umulig opgave at opsummere forholdet til en af sine nærmeste venner i en kort samtale med en journalist.

– Jeg synes, det er meget svært at sige noget kort og godt om mit samarbejde med Benny, for vi har jo arbejdet tæt sammen i så mange år. Det er altså skidesvært at sammenfatte i en enkelt udtalelse. Det er nærmest en fornærmelse i mod ham at forsøge, lyder det fra Povl Dissing.

Povl Dissing og Benny Andersen arbejdede sammen det meste fa deres voksne liv. Foto: Mogens Berger

Lidt af et chok

Hvad tænkte du, da du fik den triste besked?

– På en måde kom det ikke helt bag på os, selv om man alligevel får lidt af et chok, når man så pludselig får sådan en meddelelse og tænker ’hov, var det nu?’. Vi kunne da godt have forestillet os, at han kunne have levet nogle år længere.

Hvornår så du ham sidst?

– Det er ikke mere end 14 dage siden, vi var sammen med Benny og hans kone Elisabeth. Vi har også talt en del i telefon både med Benny og hans kone, men vi har med vilje ikke plaget ham med alt for mange tilnærmelser, fordi vi vidste, at han havde det hårdt.

Benny Andersen og Povl Dissing på scenen i Vega i København i anledning af bisættelsen af den tidligere socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen. Foto: Joachim Adrian

Kan man – midt i alt det triste – trods alt finde lidt trøst i, at hans ord lever videre?

– Ja, det er jo klart, at selv om han som person er gået bort og fysisk er forsvundet fra os, så vil han – på grund af alle de ting, han har skrevet – blive ved med at leve i folks bevidsthed – og ikke mindst i min.

Fra Snøvsen til Svante

Svante

Mest kendt er han nok for 'Svantes viser' - om den svenske, halvfordrukne kyniker Svante - fra 1972, som de fleste danskere har taget til sig.

Det indeholdt en række viser, som han indspillede med Povl Dissing, hvilket blev både en kommerciel og kritikerrost succes.

Benny og Povl i 1990. Foto: Lars Krabbe

Snøvsen

