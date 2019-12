Ditte Giese ramt af kræft

Ditte Giese står overfor en hård kamp i øjeblikket, hvor hun skal forsøge at overvinde den kræftdiagnose, hun for nylig har fået.

I det seneste afsnit af podcasten 'Ditte Giese er blevet for tyk' kommer det frem, at hun har fået brystkræft, og på Instagram åbner hun op omkring sygdommen.

- Et mere grådlabilt end muntert afsnit, men sådan må det være, når livet giver en et ordentligt gok i nøden. Det er en tragikomisk oplevelse at føle sig sundere og stærkere end nogensinde og på alle måder et godt sted i livet og så få en kræftdiagnose. Jeg skal nok klare den, jeg er stærk, min krop er stærk, mit netværk er stærkt, skriver hun på Instagram.

I afsnittet af podcasten har hun svært ved at få ordene frem, da samtalen falder på kræftdiagnosen.

42-årige Ditte Giese bryder i første omgang ud i gråd, men i afsnittet får hun alligevel sat flere ord på diagnosen, da hun lige får sundet sig lidt.

- Det er fandeme ironisk at være sundere end nogensinde og have gjort en masse for kroppen, men det er åbenbart hver niende danske kvinde, som får brystkræft. Og det var så åbenbart mig, siger hun blandt andet og sender en opfordring til kvinder om at tjekke deres bryster regelmæssigt.

I afsnittet kommer det desuden frem, at Ditte Giese skal opereres i løbet af december og have kemobehandlinger i det nye år.

Ditte Giese var fra 2008 til 2018 ansat på Politiken, først som kulturjournalist og siden som debatredaktør. Siden september sidste år har hun været redaktionschef hos Heartbeats.dk, hvor hendes podcast også bliver produceret.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ditte Giese, der oplyser, at hun ikke ønsker at sige yderligere.