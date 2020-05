Ditte Gråbøl må spare: Pengene skal strække længere

Som samleje uden finale. Sådan er det for de fleste skuespillere, hvis de har været igennem et langt prøveforløb med en teaterforestilling og så slet ikke får lov til at spille for publikum.

'Leg med ild' på Betty Nansen Teatret nåede kun lige sin generalprøve, før Danmark blev lukket ned, og Ditte Gråbøl samt kollegerne blev sendt hjem.

Med lidt held er vi ovre det værste - i modsat fald er der nok mange, der må gå fra hus og hjem, mener Ditte Gråbøl. Foto: Jan Unger

Siden begyndelsen af marts har hun bare læst bøger i sofaen, mens husbond, der er fysiker på DTU, har været hjemmearbejdende.

- Det er frustrerende - uforløsende ikke at få lov til at spille den forestilling, vi har arbejdet så hårdt på. Men den skæbne deler jeg jo med mange af mine kolleger rundt om i landet. Heldigvis har vi hverken bil eller dyr lejlighed, så vi får ikke problemer med huslejen lige med det første, men vi har da skåret ned, for at få pengene til at strække så langt som muligt, forklarer Ditte Gråbøl.

Sæt tænderne i Bodil, Thestrup og Gråbøl

F.eks. nævner hun, at parret har sparet det lejede sommerhus i Asserbo væk, så sommerferie på landet bliver der ikke noget af i år.

- Jeg håber at komme i gang igen til slut-juli, når der starter prøver på 'Oliver' på Det ny Teater. Men dybest set er der jo ingen, der ved, hvordan det her udvikler sig resten af året. Med lidt held er vi ovre det værste - i modsat fald er der nok mange, der må gå fra hus og hjem.

Ditte Gråbøl synes, at hun er selv er sluppet nådigt igennem krisen ind til videre - dog synes hun, at det er frustrerende og mærkeligt at være bragt i en så afventende situation, som man ikke kan rokke sig ud af.

Folk har brug for kulturen. Kulturen er en helsebringende ventil. Den er åndelig føde og en mulighed for at more sig, fastslår Ditte Gråbøl. Foto: Jan Unger

- Jeg savner svar på mange spørgsmål, som ingen rigtigt forholder sig til. I det hele taget synes jeg, at den politiske håndtering af kulturen er absurd. Folk har brug for kulturen. Kulturen er en helsebringende ventil. Den er åndelig føde og en mulighed for at more sig. Men kulturministeren vælger at læne sig op ad rindalismen i sin reneste form og udtale at: 'Det er upassende at tale om kultur nu'.

Den 60-årige skuespiller lader forstå, at det er synd, at kulturen for socialdemokraterne har så ringe prestige, at man vælger på nederste hylde, når ministerposten skal besættes.

- Hvis kulturen er så ligegyldig, så nedlæg dog det ministerium, siger hun.