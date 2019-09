Ditte Okman skal skilles: En ubeskrivelig sorg

Ditte Okman skal skilles fra sin mand, Mark Okman Woodhouse. Det skriver hun i et opslag på Instagram.

'Mark og jeg har taget den måske sværeste beslutning, nogensinde - vi har besluttet at lade os skille og flytte fra hinanden.

Det er med en ubeskrivelig sorg, som vi begge forsøger at tackle.

Af opslaget fremgår det, at parret har stort fokus på at sørge for, at beslutningen om at gå fra hinanden kommer til at gå så smertefrit som overhovedet muligt for børnene Lloyd og Betty.

'Vores familie vil altid være en familie uanset denne beslutning, og sammen vi vil altid være forældre og fyldt med kærlighed til vores vidunderlige unger. Vi er i startfasen med at flytte fra hinanden, alting er meget nyt, så vi har brug for lidt ro - ikke mindst med hensyn til vores børn, som også skal til at forholde sig til en ny hverdag og virkelighed'.

Det fremgår ikke af opslaget, hvad der er årsagen til bruddet, og det har ikke være muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar.