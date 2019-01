Dobbelt op på Riising: - Jeg skal ikke konkurrere med mig selv

Jacob Riising er manden, der dette forår vil byde velkommen til både 'Versus' på DR1 og til 'Voice Junior' på Kanal 5. Med andre ord kommer den 40-årige tv-vært til at brede sig ud over bedste sendtetid lørdag aften på de to konkurrerende kanaler.

Både 'Versus' og 'Voice Junior' har fast sendetidspunkt lørdag aften, men Jacob Riising regner ikke med, at han kan ses på begge kanaler samtidig.

- Jeg tror, at der er nogle voksne mennesker til stede, der sikrer, at der ikke er Jacob Riising i fjernsynet samtidig. Jeg skal ikke konkurrere med mig selv. Det vil jeg ikke byde danskerne, siger tv-værten med et grin.

Efter DR-fyring: Nu skifter Jacob Riising kanal

Tilbage i oktober blev han i forbindelse med den store sparerunde i DR fyret efter 19 år, og det har åbnet muligheden for at arbejde for andre - i dette tilfælde Kanal 5.

- Jeg glæder mig helt vildt til at arbejde med formatet 'Voice Junior'. Hvis det havde været på DR, TV2 eller noget andet, så havde jeg også sagt ja tak til det. Det er lige mig. Jeg har savnet at arbejde med børn, så det er virkelig et projekt, jeg ser frem til. Det er right down my alley med et stort show med børn, siger han.

Dansk tv-vært startede karrieren som røven på en kamel

Anne Garlichs, der er programdirektør for Discovery Networks Danmark, ser ikke umiddelbart et problem i, den nye Kanal 5-vært også kan ses på DR.

- 'Versus' blev produceret tilbage i efteråret, hvor Jacob Riising stadig var tilknyttet DR. Det er han ikke længere, og vi er utrolig stolte af at få netop ham som vært på 'Voice Junior' på Kanal 5 senere på foråret. Han er den helt rigtige til at samle danske børnefamilier om skærmen lørdag efter lørdag, siger hun.

Heller ikke DRs underholdningschef finder det problematisk.

- Versus er optaget for længe siden, og Jacob gør det så godt, at jeg sagtens kan forstå, at der er bud efter ham, siger DRs underholdningschef, Jan Lagermand Lundme.

- Vil det afskære Jacob Riising i at blive hyret af DR i fremtiden, når han nu kan ses på en konkurrerende kanal?

- Nej, det vil det ikke. Det ligger ligesom i det at være freelancer. Så det vil ikke udelukke ham, hvis han skulle få lyst og der er det helt rigtige program.