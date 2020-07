Død af leukæmi: Så alvorlig er sygdommen

Der findes flere former for leukæmi. Den opstår, når der går kræft i nogle af de celler, der laver de hvide blodlegemer.

Ifølge tv-lægen Peter Qvortrup Geisling findes der fire former for leukæmi: To akutte og to kroniske.

Det vides ikke, hvilken type leukæmi som forårsagede Bent Fabricius-Bjerres død. Foto. Polfoto

- Uden at ville sige noget om Bent Fabricius-Bjerres sygdomforløb, så kan jeg oplyse, at der i dag er flere meget gode behandlingsformer, når det handler om leukæmi. Men nogen gange blusser sygdommen bare op igen - selv om patienten ser ud til at befinde sig i smult vande, så viser blodprøverne pludselig, at den er helt galt igen.

Qvortrup Geisling forklarer, at behandlingsformerne blandt andet er kemoterapi, medicinsk behandling, knoglemarvs-transplantation eller stamcelleterapi.

- Man kan ikke forebygge leukæmi, og groft sagt kan man sige, at den kroniske leukæmi kan man leve med i mange år, men på den lange bane dør man af den. Den akutte leukæmi kan helbredes, men der er så også her risiko for tilbagefald.

Bent Fabricius-Bjerre havde selv i sin alderdom noget meningsfyldt at stå op til hver morgen, siger Peter Qvortrup Geisling. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Tv-lægen har mødt Bent Fabricius flere gange, og han føler sig overbevist om, at når det lykkedes den folkekære komponist at blive så gammel (95 år), så skyldtes det, at han holdt sig aktiv.

- Han er aldrig stoppet med at arbejde. Måske arbejdede han ikke så meget som tidligere, men han havde hver morgen noget meningsfyldt at stå op til. Det tror jeg giver en hel anden alderdom, end hvis man bare sidder på terrassen. Selvfølgelig opstår der slitage i en gammel krop, men sygdom ser han ikke ud til at have været plaget af - før nu.