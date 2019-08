Døde med familien ved sin side

Lidt i syv mandag morgen sov dynekongen Lars Larsen stille ind omgivet af sin familie.

Det fortæller pressedirektør i JYSK Rune Pedersen til Ekstra Bladet.

- Det foregik i hjemmet i Silkeborg, og han var omgivet af sin nærmeste familie.

Han fortæller, at de ansatte i JYSK blev orienteret via en intern meddelelse, og at der er sorg i koncernen.

- Det er selvfølgelig rigtig trist. Folk her er meget kede af det. Lars Larsen har betydet alt for JYSK. Og de fleste har jo arbejdet sammen med ham i tidens løb. Han var ikke sådan en type, der holdt sig for sig selv og ikke ville snakke med nogen. Tværtimod har han altid snakket med alle medarbejdere. På den måde påvirker det selvfølgelig.

Han fortæller, at der bliver flaget på halv, og at dynekongen formentlig bliver mindet allerede onsdag.

- Vi er mange, som skal løbe DHL Stafet i Aarhus på onsdag. Og det foregår selvfølgelig med sørgebind, siger han.

JYSK er endnu ikke klar til at melde detaljer ud om bisættelsen.

For første gang: Nu reagerer han på alle hilsnerne

Lars Larsen alvorligt syg af kræft