Døde med to dages mellemrum: Nu fortæller Mek Pek om forældrenes død

Tirsdag 19. februar døde sangeren Mek Peks far, Leif Falk, 78 år gammel. Blot to dage senere gik hans mor, Ivalo Falk, også bort.

Begge var meget aktive i musik- og teatermiljøet i Aarhus.

55-årige Mek Pek, der selv har været en kendt musiker siden 1980'erne, har sendt rørende hyldester til begge forældre på sin Facebook-profil.

Over for Ekstra Bladet sætter han nu ord på sin store sorg.

Leif Falk har været ramt af Parkinson i 14 år, og er blevet passet af sin kone i al den tid. Men for fem måneder siden fik Ivalo Falk konstateret en aggressiv kræfttumor i hjernen, og derfra gik det stærkt.

- Hun blev nærmest lam i højre side, måtte i kørestol og sproget forsvandt stille og roligt, fortæller en tydelig berørt Mek Pek.

Forældrene flyttede i hver deres plejebolig på samme sted, så de var tæt på hinanden til det sidste.

Mek Peks far havde i noget tid døjet med blærebetændelse, der ikke ville gå helt væk, og da han så blev ramt igen i midten af februar, døde han efter et par dages sygdom.

Bare to dage senere fulgte Ivalo Falk sin mand.

Hendes søn er stadig i tvivl om, hvorvidt hans mor forstod, hvad der var sket.

- Det er svært at sige, men de lå lige ved siden af hinanden, da han døde, og hun tog ham i hånden. Så jeg tror, hun forstod alt indtil det sidste, men det var svært, for hun kunne ikke udtrykke sig, siger han.

- Har du indtryk af, at hun gav slip, da din far var væk?

- Det er helt klart den type tanker, men det kan vi jo ikke vide. Men vi i hvert fald snakket om den sidste måneds tid, at det ville være så smukt, hvis det skete på den måde, så vi kunne lave en afsked for dem begge to, forklarer Mek Pek.

Mek Pek er blevet 'smittet' af forældrenes kærlighed til musikken. Her er han på scenen med Habbasutterne. Foto: Claus Bonnerup

Søndag 24. februar tager han og familien så afsked med begge forældre ved en storstilet afsked, hvor der er inviteret mellem 600 og 700 mennesker fra deres store netværk.

Ingen af forældrene var medlem af folkekirken, så mindeceremonien bliver afholdt på deres gård, hvor der bliver opstillet mobilscene og lydanlæg, og hvor deres søn lover, at der bliver 'gang i den'.

- Hvordan har du det lige nu?

- Jamen ... Det ved jeg ikke. Det kommer nok om en uge eller 14 dage. Lige nu handler det bare om praktiske ting, konstaterer han.

