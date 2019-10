Dømt for rufferi: Derfor står jeg frem

Det er efterhånden ni år siden, at Anni Fønsby blev idømt halvandet års fængsel for rufferi. Til trods for det mærker hun stadig konsekvenserne af fængselsdommen. Det åbner hun nu op for i programmet ’Til middag hos…’, hvor hun i aften har besøg af skuespiller Amin Jensen, barnestjerne Daniel 'Danny Kool' Sørensen og reality-deltager Olivia Salo.

- Selvom man har udstået sin straf, så mærker man folkets dom, når man kommer ud fra fængslet. Nu er det otte år siden, og jeg mærker det stadig den dag i dag.

- Jeg vil sige, fængselsstraffen var hård, men folks fordomme er faktisk værre, fortæller Anni Fønsby i aftenens program og fortsætter:

- Jeg er rigtig træt af, at jeg skal hænge fast i noget, der ligger otte år tilbage. Jeg er kommet videre. Jeg har lagt det bag mig, og jeg er et andet menneske.

Anni Fønsby får besøg af Amin Jensen, Daniel 'Danny Kool' Sørensen og Olivia Salo. Foto: Bjørn Jakobsen/TV3

En barsk virkelighed

Da Anni Fønsby blev dømt for rufferi, var hendes to døtre kun otte og halvandet år gamle. Det gjorde fængselsdommen ekstra hård for den nu 46-årige mor.

- Det vigtigste for mig var selvfølgelig mine børn. Isabell var hos sin far, men Victoria havde ikke mulighed for at blive passet hos sin far.

Grundet Victorias unge alder fik Anni Fønsby lov til at tage hende med under sit fængselsophold. En beslutning, der ikke gik uset hen.

- Folk var rystede og sagde 'Gud, skal hun med, men folk ved jo heller ikke, hvad det er. Hun oplevede ikke, at der var tremmer for vinduerne. Den dag i dag kan hun intet huske. Hun føler, hun har fået en tryg og dejlig opvækst, fortæller Anni Fønsby til Ekstra Bladet.

Men selvom tiden i fængslet skabte en stærk relation mellem mor og datter, måtte Anni Fønsby se sin ældste datters liv fra sidelinjen. Noget,der tog hårdt på den tidligere model.

- At være væk fra min ældste datter, det var der, hvor jeg virkelig mærkede straffen. Fra at være fuldtidsmor til kun at kunne se hende én gang om ugen. Det var barskt.

I programmet taler Anni Fønsby ud om sin fortid. Foto: Bjørn Jakobse/Tv3

Kæmper for en lysere fremtid

Også på jobfronten har hendes år i fængsel haft store konsekvenser. I programmet åbner hun op for, hvor stor en kamp det har været for hende at få et job.

- Hver gang, jeg kom til en jobsamtale, var der altid lige et problem med den person, jeg var. Enten så sagde de, at jeg ikke passede ind, og ellers fik jeg at vide, at nogle ville have svært ved, at jeg blev ansat.

- Det er slet ikke fordi, der er noget galt med mit CV. Det er på grund af min fortid og den person, jeg er.

Den hårde dom fra folk har betydet, at Anni Fønsby nu sadler om. Hun har valgt at tilføje en ny uddannelse til sit CV. Hun har derfor valgt at starte på en uddannelse som sexolog og parterapeut.

Til Ekstra Bladet fortæller Anni Fønsby, at hun valgte at fortælle åbent om sit fængselsophold, fordi hun mener, det er vigtigt at stå frem

- Jeg synes, det er meget relevant at stå frem og fortælle, hvilke konsekvenser det har haft for mig, efter jeg er kommet om på den anden side.

- Man får jo en dom, og den skal man igennem, men udover det er der et langt efterspil. Og det er det, jeg har mærket konsekvenserne af.

- Hvad håber du, seerne får ud af det?

- Det kommer an på, hvilke øjne der ser. Nogle vil tænke, at sådan er det, når man får en dom, så må det følge en resten af livet. Det er dem, der har de sorte briller på.

- Og så er der dem, der tænker, at det er utroligt, at man ti år efter, man har udstået sin straf, stadigvæk skal være mærket af det. Der må man jo spørge sig selv, hvor længe det skal følge et menneske?

Du kan se 'Til middag hos...' mandag-torsdag på TV3 og Viaplay.