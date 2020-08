Dorrit ville smide Abdel ud: - Undskyld

Det er aldrig for sent at lære noget nyt.

I lang tid havde 69-årige Dorrit Wedell Hambenberg fra vestsjællandske Odsherred ikke ligefrem store tanker om den tv-darlingen Abdel Aziz.

Faktisk ville hun slet ikke dele nationalitet med ham på grund af hans indvandrerbaggrund, men efter at have set Abdel Aziz i tv-programmet ’Til middag hos…’, indså hun, at hun var gal på den.

Fremmedhadet er lagt til side. Hun er med egne ord blev pjattet med ham.

- Det var, netop fordi de sad der i ’Til middag hos…’ og ham der kyllingen, cykelrytteren Michael Rasmussen, var sådan lidt beklemt ved at spørge Abdel om hans to minoriteter - han er indvandrer og bøsse.

- Han har jævnligt fået at vide: Skrid hjem og sådan noget.

- Men som toårig har han ikke kendt det hjemland, han er født i, og det gjorde noget ved mig, for jeg har også siddet med de der tanker - send lortet hjem.

- Efter jeg har set mange udsendelser med Abdel, har jeg fået sympati med ham. Han udstråler jo kilometer af godt menneske.

- I ’Til middag hos…’ fortalte han, hvor mange lede breve, han har fået, og derfor synes jeg, han skulle have et pænt, siger han.

69-årige Dorrit Wedell Hambenberg har ændret sit syn på Abdel Aziz og sine medmennesker. Tilsyneladende for evigt. Foto: Privat

Med det i mente skrev Dorrit Wedell Hambenberg et brev. Et digitalt brev med indledningen ’Kære skønne Abdel’.

I brevet, som Abdel Aziz efterfølgende har delt på sociale medier, indrømmer Dorrit Wedell Hambenberg sit fremmedhad og slutter af med en undskyldning:

’Blev ved med at være dig - dumme mennesker findes overalt, og jeg var en af dem - undskyld’.

- Hvordan opstod fremmedhadet?

- Jeg oplevede jo, at tyrkerne kom til Danmark, og der fik vi en tyrkisk familie på hver side og var ved at blive kvalt af det.

- Vi skulle stort set bukke for dem, og deraf kom det fremmedhad, som man ikke har ret til nogen steder.

- Vi har kun en jord, som vi skal deles om alle sammen, og desto ældre man er blevet, er jeg blevet mere nøgtern og overbevist om, at vi har ret til en værdig tilværelse i fred og ro og fordragelighed, siger hun.

Over for Ekstra Bladet roser Abdel Aziz Dorrit Wedell Hambenberg for at sende beskeden og undskyldningen.

- Jeg synes, at det er meget modigt af hende. Det er utrolig nemt at synes noget om en anden person, og det vil mange af jeres læsere nok også komme til, når I bringer den her artikel.

- At man så indrømmer, at man tog fejl og ovenikøbet undskylde, hvilket hun ikke havde behøvet, men det gør det bare ekstra varmt.

- Vi ved godt, at desto ældre vi bliver, desto sværere har vi ved at rykke os selv og vores verdensbillede.

- Det var en fin besked, som mange åbenbart trængte til, siger Abdel Aziz.