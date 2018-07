Dot sagsøgt af håndværker: Du skylder mig 60.000

Lugten af rengørende klor er ikke til at tage fejl af i Torben Lilliedals mindre varelager, kontor og butik i en i Ringsted, hvorfra han driver sin pool-forretning.

Det er slagsmålet mellem ham og Bakke-sangerinden Dot Wessman og hendes eksmand Tommy Wessman heller ikke.

Torben Lilliedal driver virksomheden Total Poolservice, der har fire ansatte og et overskud i 2016 på omtrent en halv million kroner. Foto: Ole Steen

45-årige Lilliedal har sagsøgt det tidligere ægtepar, fordi de ikke har villet betale en stor del af regningen for hans arbejde med tilblivelsen af deres speciallavede indendørs træningspool til deres handikappede datter, Josefine.

Helt præcist drejer tvisten sig om 58.472,5 kroner, som Dot og Tommy Wessman har undladt at betale af den samlede regning, der hober sig op til omkring 275.000 kroner.

- Jeg tror, at de tænker, at de har en mulighed for at slippe for at betale. Slet og ret, siger Torben Lilliedal.

Ringsted-Charlottenlund

Af Dot og Tommy Wessmans svarskrift, som de har sendt til Torben Lilliedal, efter han stævnede dem, fremgår det, at de ikke vil betale den del af regningen, der tæller betaling for kørsel, fordi det ifølge dem aldrig var en del af aftalen.

’Kørsels- og transportomkostninger nævnes hverken i tilbuddet eller i handelsbetingelserne’, skriver parrets advokat i svarskriftet.

Torben Lilliedal er rødglødende over, at Dot og Tommy Wessman ikke har betalt hele regningen for hans arbejde med deres pool. Foto: Ole Steen

Det er nonsens, mener Torben Lilliedal.

Han siger, at han fra dag et gjorde det klokkeklart, at betaling for kørslen Ringsted-Charlottenlund og retur ville komme til at koste ægteparret ud over materialerne og arbejdstimer brugt i deres hjem.

- Det har de været fuldstændig klar over. De sad jo her i Ringsted og er godt klar over, at der er langt til Charlottenlund. Desuden har de jo faktisk betalt for kørsel i andre fakturaer, siger han.

Ad hoc-opgave

Lilliedal afviser, at der overhovedet skulle være tale om et konkret tilbud på den samlede arbejdsopgave, og påpeger, at de i stedet gav håndslag på, at han skulle udføre en ad hoc-opgave for ægteparret med løbende betaling.

Torben Lilliedal forklarer, at han og hans sjak således blev hyret til at lede og hjælpe ægteparrets egne håndværkere med at bygge poolen med materialer købt gennem Torben Lilliedals firma.

Ved særlige dele af byggeprocessen skulle sjællænderen og hans montører dog træde til efter behov.

Dot Wessman købte denne villa alene i 2016 for 9.950.000 kroner. Siden har hun brugt et anseeligt beløb på at renovere villaen, som også huser hendes datter Josefine, hendes mor og kæresten Morten Messerschmidt. Foto: Mogens Flindt

- Jeg har været til grin, og det her er en principsag for mig.

- Det var som at få en spand koldt vand i hovedet, da de ikke betalte, for mine leverandører er betalt, hvilket vil sige, at jeg sidder med lorten.

- Men jeg går hele vejen, og så er jeg ligeglad med, hvad det kommer til at koste mig, siger han.

Et forberedende retsmøde begynder i slutningen af august. Herefter følger hovedbehandlingen, det afsluttende møde i sagen.

Dots advokat: Vi vinder

Hverken Dot eller Tommy Wessman har ønsket at udtalte sig over for Ekstra Bladet.

- Jeg har ingen kommentarer, lød det fra en fåmælt Dot Wessman.

Tommy Wessman svarede slet ikke.

Dot Wessman ønskede ikke at fortælle sin side af sagen, da Ekstra Bladet ringede hende op. I stedet fik hun advokaten til at skrive. Foto: Peter Hove Olesen

I stedet sendte deres advokat Frederik Rømeling en mail, hvor han kort ridser sagen op.

’Der er således tale om en relativ banal tvist, og jeg har derfor ikke yderligere kommentarer, men afventer i ro og mag rettens afgørelse’, skriver han.

Der er ifølge Rømeling ingen ko på isen:

’Jeg forventer, at min klienter vinder’.

Morten blander sig

Inden advokat Frederik Rømeling trådte til, repræsenterede Dot Wessmans kæreste, Morten Messerschmidt, hende og eksmanden.

Over for Torben Lilliedals advokat understregede han også, at udgifter til kørsel ikke var en del af tilbuddet, som Torben Lilliedal gav til Dot og Torben Wessman.

’Til trods herfor udgør kørselsudgifter over 30 procent af den samlede sum. Da der ikke er tale om et krav, som dels ligger udover tilbuddet og dels udgør en anseelig del af den samlede omkostninger, afvises det’, skriver han til Lilliedals advokat.

Morten Messschmidt og Dot Wessman har været kærester ad to omgange. Nu er de sammen igen og er efter alt at dømme meget lykkelige sammen. Foto: Mogens Flindt

Morten Messerschmidt skrev desuden i mailen, at en ekstra udgift vil ramme Torben Lilliedal, fordi han ikke færdiggjorde det aftalte arbejde.

Det afviser håndværkeren, kommer til at ske.

- Nej, jeg skal sgu ikke betale dem noget. Det er klart, at jeg stopper arbejdet, efter de stopper med at betale mig, siger Torben Lilliedal.