DR afslører: Nyt tv-job til Bonderøven

Han har siden 2008 slået sine folder i DR's succesprogram 'Bonderøven', der begyndte på DR2, men på grund af den voldsomme interesse hurtigt blev forfremmet til DR1.

Til næste år er det til gengæld blevet tid for den erfarne handyman og selvforsynende bondemand at prøve kræfter med noget lidt andet end dyr og afgrøder på Kastaniegården på Djursland.

Det bliver uden familien, når Frank Erichsen i en ny programserie drager til Nordjylland for at hjælpe med at redde naturen i Hjørring. Foto: Jan Dagø

Frank Erichsen bliver nemlig hovedperson i en helt ny serie på DR med titlen 'Giv os naturen tilbage'.

Her skal han blandt andet hjælpe Hjørring Kommune med at gøre op med vanetænkningen, genskabe den vilde natur og give plads og til en mangfoldighed af planter, hvor sommerfugle, bier og andre insekter får optimale levevilkår.

- Med inspiration fra Frank Erichsen skal borgerne forvandle haver, industrikvarterer, parker og landbrugsområderne i forsøget på at få den vilde natur tilbage. Om det lykkes at få engageret tilstrækkelige ressourcer til at gøre en forskel, og om Hjørrings initiativ kan blive et forbillede for resten af Danmark, ser vi meget mere til i 2020, hvor programmerne sendes på DR1, siger DR's redaktør for programmet, Erling Groth.

De første optagelser begynder i denne måned.

Programserien er den del af et større naturfokus i DR, der vil præge udsendelser i hele 2020.

Bonderøven har fået nyt job