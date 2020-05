DR-brøler: Siger undskyld til TV2

DR-værten Nola Gaardmand måtte i aftes i sin 'Deadline'-debut undskylde over for ærkerivalen TV2

I DR-programmet 'Deadline' tirsdag kritiserede tre kommentatorer i hårde vendinger Danmarks Radio og TV2 for at være statsmedier, der helt ukritisk lefler for statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen under coronakrisen.

Tv-stationerne har ifølge den politisk kommentator Lars Trier Mogensen en 'spytslikkende og benovet attitude over for Mette Frederiksen og andre ministre'.

De opfører sig som statsmagtens forlængede arm - modsat aviser, der modigt og fornuftigt kritiserer magthavernes håndtering af pandemien, lød kritikken.

Med bøjet nakke

'TV2 er det grelle eksempel,' sagde Trier Mogensen, som mener, at TV2 forholder sig til magthaverne som til kongehuset, nemlig ukritisk og med bøjet nakke.

DR fik af Martin Aagerup fra tænketanken Cepos bl.a. kritik for at forbigå avisernes afsløringer af det manglende sundhedsfaglige belæg for nedlukningen af Danmark.

Men mens to DR-redaktører samt 'Deadline'-værten Niels Krause-Kjær forsvarede DR, undlod DR at bede om ærkerivalens svar på kritikken.

I stedet afsluttede Krause Kjær, der har været rektor for journalistuddannelsen, med at fortælle, at 'i morgen (onsdag, red.) sidder Nola Gaardmand for første gang i værtsstolen'.

I den stol lagde han dermed som 'velkomstgave' pligten til at undskylde.

Nødsaget til at rette

Nola Gaardmand, der blev kendt som vært i 'Sundhedsmagasinet', fortalte, at hun var 'nødt til at bringe en rettelse til udsendelsen i går', hvor 'Deadline' bragte et uddrag af TV2-programmet 'Danmark står sammen', hvor søde småbørn til rørstrømsk underlægningsmusik skamroste 'Mette'.

'Deadline' viste onsdag også et klip fra DR-programmet '21 Søndag', hvor aalborgensiske børn kaldte Frederiksen 'Danmarks bedste statsminister', og hvor en lille dreng overrakte statslederen en rose med komplimentet 'En rose til en rose'.

Beklager fejl

'I den efterfølgende debat blev både klippet og TV2's journalistik flere gange kritiseret, uden at TV2 var blevet forelagt kritikken eller fik mulighed for genmæle. Det var en fejl, og det beklager vi,' sagde Nola Gaardmand.

Hos TV2 er programredaktør på 'Danmark står sammen' Henriette Ladegaard-Pedersen tilfreds med, at DR har beklaget, at Deadline ikke gav TV 2 mulighed for at svare på den kritik, som blev fremført, skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

'De to indslag hos DR og TV2 er dog væsentligt forskellige,' skriver hun.

TV 2: Instruerede ikke

'Hos TV2 var der ikke tale om at instruere børn på nogen måde, da vi - i et ekstraordinært program i en ekstraordinær situation - tilbød børn og forældre at sende en hilsen eller en tak til landets statsminister, ligesom vi gav danskerne mulighed for at sige tak til de rigtigt mange andre, der stod i forreste linje i den svære situation,' skriver Henriette Ladegaard-Pedersen.

Ekstra Bladet har spurgt DR, hvorfor DR valgte ikke at spørge TV2.

'Det var en uheldig, journalistisk forglemmelse, som vi talte om på efterkritikken og derefter på eget initiativ valgte at beklage,' skriver Heidi Robdrup, redaktionschef for Deadline.