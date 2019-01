DR hyrer eks-minister som vært

Minister, politiker, børnebogsforfatter og nu også radiovært. Manu Sareen kan nu tilføje endnu en titel til sit efterhånden lange cv.

Den 51-årige tidligere politiker får sit eget program på DR's P1 - nærmere bestemt skal han bestyre et radioprogram hver tirsdag formiddag mellem klokken 10 og 11.

Det er på sin Facebook-profil, at Manu Sareen deler nyheden om sit nyt job, som han beskriver som en drøm, der er gået i opfyldelse.

'Det bliver et nyt program på P1, som tager fat i alt det, der omhandler det moderne liv, hvor vi vil komme rundt om familieliv, parforhold, børneopdragelse, karriere, skilsmisse, stress, ensomhed, døden, jalousi, bonusbørn osv. osv. Det vil med andre ord sige, alle de udfordringer man kan møde igennem et helt liv på godt og ondt', lyder hans beskrivelse af det nye program.

Til Ekstra Bladet fortæller Manu Sareen, at hans nye program går i luften i næsten uge.

- Første emne, jeg tager op, bliver manderoller. Hvordan er vi som fædre og hvordan er vi som mænd, siger den kommende radiovært, der har valgt at kalde sit nye program for 'Manus manege'.

- Det bliver er program, hvor der bliver tid til at tale. Folk skal ikke stå og skrige for at blive hørt, siger Manu Sareen, der er blevet overrasket over, hvor lang tid det tager at forberede en times radio.

- Det taget meget mere af min tid, end jeg havde troet. Men det fint, siger den tidligere politiker, der ikke har andre projekter i gang for tiden.

- Lige nu handler det 100 procent om programmet og om min familie. Jeg har tre store børn og en lille datter på halvandet. Da de store var små, havde jeg virkelig knald på. Først nu indser jeg, hvad jeg er gået slip af, og det skal ikke ske igen, siger Manu Sareen, der har datteren Nova med hustruen Solveig Wandall.

