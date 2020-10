DR i offensiv: Slet alt omgående!

DR har bedt en række influencere om at slette opslag, hvori de har brugt DR's indhold - heriblandt opslag om 'Den store bagedyst' - og bedt dem om ikke at bruge deres indhold i fremtiden

'Selvom vi er glade for, at I finder vores indhold relevant, er det et brud på DR's ophavsret, at I benytter DR's indhold uden tilladelse'.

Sådan lyder en besked fra DR, som en række influencere har modtaget de seneste dage.

Her bliver de af DR bedt om at lade være med at bruge indhold fra DR's programmer, herunder 'Den store bagedyst', på deres platforme.

'Eftersom vi ikke tillader, at andre profiler deler indhold uden vores tilladelse, kan I heller ikke gøre det. Hvis I vil dele indhold, kan I række ud til DR Presse, som vil vurdere sagen fra gang til gang. Dette betyder også, at I har ansvar for at fjerne tidligere indhold uden clearede rettigheder på', lyder det videre i beskeden.

En af dem, som kan mærke restriktionerne, er instagrammeren Anders Hemmingsen.

Aagaards nære ven: - Han har levet et dobbeltliv

Han bruger ofte DR's materiale, herunder eksempelvis klip fra 'Den store bagedyst', på sin profil, hvor mere end en million følger med.

- Jeg bliver kontaktet af en fra DR på mail om, at det skal stoppe nu, og at jeg skal slette alt omgående, og at jeg ikke må bruge deres indhold fremadrettet og samtidig skal rydde op i, hvad der er postet tidligere, siger Hemmingsen til Ekstra Bladet og fortsætter med at fortælle, at det overraskede ham:

- Jeg er før blevet kontaktet af DR, fordi de har haft noget at indvende i forhold til min kreditering. Jeg har altid gjort, hvad jeg kunne for at kreditere deres kanaler, og jeg har aldrig nogensinde fået at vide, at jeg ikke måtte bruge deres indhold, eller at det helt skulle stoppe. Så det overraskede mig, siger han.

Anders Hemmingsen langer ud efter DR, efter de har indskærpet, at han ikke må bruge deres indhold på sine platforme. Foto: Per Lange

Ifølge Anders Hemmingsen får det store konsekvenser for ham og andre, at de ikke længere må dele indhold fra DR's platforme.

- Jeg synes, det er ærgerligt, for når jeg poster noget, er det jo en hyldest til programmet og det, de laver. Jeg prøver at bidrage til, at programmer som 'Den store bagedyst' får ekstra liv på de sociale medier, siger han og tilføjer:

- Jeg ser det lidt, som om man sidder i en stor stue på min profil, og så kan man tale om det og skabe en fællesskabsfølelse, og det taber de jo ved at bandlyse det.

'Sådan har det altid været'

Hos DR understreger de, at det aldrig har været tilladt at bruge deres indhold på den måde, som eksempelvis Anders Hemmingsen har gjort.

'I DR sætter vi stor pris på, når danskerne tager del i en samtale om vores indhold og programmer, og når indhold fra DR's platforme bliver kommenteret, debatteret og delt (lovligt). Det betyder dog ikke, at vi kan tillade ulovlig brug. DR agerer efter den til enhver tid gældende ophavsretslov. Man må ikke tage hele eller dele (heller ikke billeder) af DR's programmer og udgive dem – hverken på sociale medier eller andre steder, uden at have fået tilladelse til det. Det er der ikke noget nyt i,' lyder det fra Malene Birkebæk, der er Chef for Børn, Unge og Nyudvikling, i DR medier i en mail.

Hun fortsætter:

'Hvis vi i DR bliver opmærksomme på, at indhold bliver anvendt i strid med DR's rettigheder og retningslinjer, sørger vi for, at indholdet bliver fjernet. Sådan har det altid været'.

Bryder tavsheden: - Jeg er forfærdet