DR-ikon fyret efter 34 år: - Jeg har prøvet det, der er værre

205 ansatte i DR blev onsdag sindet - eller på almindeligt dansk fyret. Blandt dem, der fik det frygtede opkald fra chefen, var DR-ikonet Jens Olaf Jersild.

- Jeg blev sindet i går. Men det, der så står tilbage, er, at jeg er sådan en, der har en meget lang opsigelse. Og programmerne fortsætter jo mærkeligt nok, siger Jens Olaf Jersild, der hver uge sender 'Jersild uden spin' og 'Jersild om Trump' på DR2.

Han har et års opsigelse og har en aftale med DR om, at hans programmer fortsætter i hvert fald til næste sommer. Måske længere.

- Jeg ser med spænding på, hvad der kommer til at ske. Programmerne fortsætter. Det er kerne-public service, og de er virkelig billige at producere. Vi er to mennesker, der laver to programmer om ugen, som til sammen har mellem 250.000 og 300.000 seere. Jeg er spændt på, hvad de vil sende i stedet for, siger Jens Olaf Jersild og fortsætter:

- Jeg synes, at det er noget, man skal holde øje med. Om det er en vej, DR vælger at gå ned af. Om man lukker billige programmer og satser på store bureaukratiske løsninger, siger den rutinerede vært, der er meget fattet efter onsdagens fyring.

- DR vil gerne fortsætte med dine programmer, men har fyret dig. Hvilken følelse givet det dig? Er du vred, skuffet eller såret?

- Nej, nej! Det er jeg langt forbi. Jeg har prøvet det, der er værre i min tid på DR. Så den slags følelser er jeg trykimprægneret imod, siger Jens Olaf Jersild.

- Var du forberedt, eller blev du overrasket over, at du blev sindet?

- På den ene side blev jeg overrasket, for jeg havde ikke ventet det. Jeg kan simpelthen ikke se, at det kan betale sig for DR at fyre nogen bag et så billigt og set program. På den anden siden, så er der ikke noget, der kan overraske mig med DR, siger tv-værten.

Siden Jens Olaf Jersild blev fyret, har flere af han kollegaer sendt støttende hilsner til ham. Og selvom han ikke er slået ud af beskeden, varmer det.

- Det er sødt af folk. Det er jeg meget glad for, siger Jersild, der efter sindet-besked gik ud i solen og drak en øl med sin makker fra programmerne.

- Det er med tungt hjerte, at jeg må sige, at vi ikke når at blive klar med vores programmer til denne weekend. I næste uge er der efterårsferie, men derefter fortsætter vi bare vores arbejde, og jeg glæder mig til at se mine seere igen. Så må vi se, hvor det hele ender. Jeg har været gennem mange ups and downs i min tid i DR. Jeg kan ikke rigtigt finde ud af, hvad det her er. Om det er godt eller skidt. Men jeg kan i hvert fald sige, at vi arbejder videre, siger Jens Olaf Jersild, der har været ansat DR siden sommeren 1984.

