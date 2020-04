DR-kendis deler stor nyhed: - Det er overvældende

Det var en glad og forelsket Jesper Søvndal, 31, der i sommeren 2018 fortalte Ekstra Bladet, at han havde fundet kærligheden med Johanne Mygind, som står bag bloggen nutidensmor.dk.

Siden er det kun gået fremad for parret, der er flyttet sammen og senere i 2020 får et ekstra medlem til familien. 31-årige Johanne er nemlig gravid med parrets første fælles barn.

Mens kæresten har en datter i forvejen, er det første gang for Jesper Søvndal. Og det er noget, han i den grad glæder sig til, fortæller han i et opslag på Instagram.

'Vi står overfor vores største eventyr sammen; en lille baby. Johanne har heldigvis prøvet det før, det gør mig tryg og glad, for hun er i forvejen verdens bedste mor,' skriver han og fortsætter:

'Vi glæder os helt enormt til at få vendt verden på hovedet sammen, og så må jeg lære at være far henad vejen. Men mon ikke Augusta (og kat og høns) har lært mig lidt?'

Tog test kort inden bytur

Til Ekstra Bladet fortæller Jesper Søvndal, at familieforøgelsen sker i løbet af efteråret.

- Jeg er naturligvis meget, meget glad, og jeg er meget lettet over, at det gik nemt. Jeg glæder mig helt sindssygt. Det er meget overvældende, siger han og fortæller, at parret er blevet blæst helt bagover med positiv respons, efter de søndag aften delte nyheden på de sociale medier.

'Den store bagedyst'-deltageren fortæller, at Johanne Mygind ikke var mange uger henne, da hun overraskede ham med en positiv graviditetstest.

- Hun fandt ud af det meget tidligt, så det hele skete egentlig fra den ene dag til den anden. Hun skulle have været i byen med nogle veninder, og så kunne hun åbenbart mærke et eller andet. Derfor fik hun en til at købe en graviditetstest på vejen, og så endte byturen lidt anderledes, end hun havde forventet, griner han og fortsætter:

- Hun kom tidligt hjem, og jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad der foregik. Næste dag sagde hun det så, fordi jeg blev nødt til at spørge: 'Er du gravid?', og det sagde hun så ja til. Det var meget overraskende, og jeg blev meget glad.

Pudsige ønsker på sengekanten

Hverdagen har været vendt på hovedet for de fleste danskere i den seneste tid på grund af coronavirussen. Alt det har Jesper og Johanne dog taget roligt.

- Det var selvfølgelig bekymrende i starten, men vi fik hurtigt snakket med lægen om, hvad der var op og ned, og vi fik spurgt, om der var noget, vi skulle være bekymret for. Men det var der sådan set ikke - udover de helt normale bekymringer omkring coronavirussen.

- Vi har egentlig bare taget den med ro og været alene. Vi har skruet ned for alle sociale aktiviteter - ligesom alle andre - men vi har ikke gjort noget ekstra. Vi har dog været til scanning på en privat klinik i stedet for på sygehuset, fordi det havde vi det bedst med, så vi undgik at komme forbi et sygehus, siger Jesper.

Parret kender kønnet, men det er noget, de holder for sig selv og de nærmeste indtil videre.

