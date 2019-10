DR-kendis: Her bagsiden af medaljen

Frank Erichsen fra Kastaniegården på Djursland er gennem de seneste mange år blevet et kendt ansigt i kraft af de populære 'Bonderøven'-programmer på DR.

Det er dog ikke kun Frank, der er blevet 'verdensberømt i Danmark'. Hans kone Theresa Maria Jessing og parrets to børn, Johan og Alma bliver også genkendt i offentligheden.

Frank Erichsen holder varmen ved et af sine mange opfindsomme projekter. Foto: Peter Wath/DR

Heldigvis er de i familien gode til at tale om de udfordringer, de kan give. Det fortalte Frank, de han i denne uge på DR's hjemmeside svarede på spørgsmål fra sine fans.

- Det er noget vi er opmærksomme på, og vi taler meget med børnene om de oplevelser vi og de har, som en konsekvens af at blive genkendt. De er nogle kvikke unger, men man skal tænke sig godt om, før man trækker sin familie ind i et tv program.

I forhold til, hvor længe han og familien vælger at lade DR fortsætte med at forevige familiens liv, fortæller Frank, at hans aftale med DR kun strækker sig et år af gangen, og han derfor én gang årligt har mulighed for at genoverveje fremtiden.

Frank og Theresa på Kastaniegården. Foto: Peter Wath/DR

Nysgerrige fans

Det fleste, der har set blot et par afsnit af DR's succesprogram, vil ikke være i tvivl om, hvor Frank Erichsen, hans kone Theresa Maria Jessing og parrets to børn, Johan og Alma bor.

Og det sker ofte, at nysgerrige fans smutter en tur forbi Kastaniegården for at se 'tv-kulissen' i virkeligheden.

I et tidligere interview, med ugebladet Hendes Verden, har Theresa fortalt, om den bagside af medaljen, der er ved at være en kendt tv-familie.

- Tv skal give opmærksomhed på gøremålene her på stedet, filmet fra vores private rammer, men det giver ikke folk adgangsbillet til vores hjem. Det forstår folk ikke – at de godt må være en del af tv-delen, men ikke den fysiske virkelighed.

- Det er det mærkeligste: At fortælle voksne mennesker, at jeg ikke vil have, at de spankulerer rundt i min have, som var de på museumstur, og at de ikke skal tage billeder af mine børn, siger Theresa.

Frank Erichsen har lynende travlt, men tager den med ro på gården på Djursland. Foto: Peter Wath/DR

Programmet blev første gang sendt i 2008. Det blev oprindeligt sendt på DR2, men blev på grund af sin dets store succes i 2011 flyttet til DR1.