DR-kendis: Måtte opereres akut

Med et skinnende smil og et skarpt blik ligner den 41-årige iværksætter og løvinde, Mia Wagner, umiddelbart en kvinde, der er i komplet kontrol.

Men sådan har det ikke altid været. For fem år siden var hun ved at gå under med stress, og sidste sommer måtte Mia Wagner akut på operationsbordet for at få indopereret en pacemaker. Det åbner hun op om i et stort interview i BILLED-BLADET.

Kunne ingenting

Synsforstyrrelser og hyletoner var blot nogle af de faresignaler fra sin krop, som den 41-årige Freeway-direktør for fem år siden valgte at ignorerer.

Dengang boede hun alene med sine to døtre og var partner i en advokatvirksomhed i Aarhus.

- Jeg var singlemor, havde et stort ansvar for børn, firma, klienter. Til sidst sagde kroppen stop. Jeg kunne ingenting. Ikke engang klokken. Jeg kunne ikke tage et bad eller tage tøj på. Jeg havde fuldkommen mistet overblikket, fortæller hun til ugebladet.

Mia Wagner måtte sygemelde sig, og først efter otte måneder var hun tilbage på arbejde. Fra da af besluttede hun at geare ned og sige nej til ting. Det var vigtigt for hende ikke hele tiden at være 'på'.

'Løvens Hule' bliver sendt hver mandag 20.45 på DR1. Foto: DR

Frygtelig bange

I sommeren 2018 tog livet dog et drastisk sving for løvinden. Mia Wagner var netop kommet tilbage fra ferie, da hun pludselig besvimede på sit kontor. En kollega fandt hende og fik kæresten Anders til at tage hende med på sygehuset.

Mia Wagner bagatelliserede selv besvimelses-anfaldet - 'hun orkede simpelthen ikke, hvis det var stress igen' forklarer hun i interviewet.

På sygehuset fik hun dog en noget anden besked.

- Lægerne stod klar med pads til at sætte hjertet i gang. Jeg kunne kun se Anders i øjnene. De fandt ud af, at jeg har syg-sinus-syndrom, hvilket betyder, at mine venstre hjertekamre ikke altid kunne trække sig sammen - og at jeg skulle have en pacemaker, siger Mia Wagner til BILLED-BLADET.

Hun måtte straks næste morgen på operationsbordet.

- Jeg var SÅ frygtelig bange. Men nu er den der. Den sidder lidt i vejen for bh-stroppen, men den gør mig meget tryg. Jeg fik det hurtigt bedre, og nu lever jeg helt normalt, fortæller hun ærligt i interviewet.

I dag har hun dannet par med datalogen, Anders Morten Mikkelsen i tre år. Parret har tilsammen fire børn, som de bor sammen med i et hus i Viborg.

Ekstra Bladet har forsøgt at få kontakt til Mia Wagner, men hun har i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.