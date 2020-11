DR-kendis smittet med corona: - Jeg er sluppet billigt

'Så kom corona også til mig'.

Sådan starter Kathrine Kelså Harders fredag aften et opslag på Instagram, hvor hun fortæller sine følgere på det sociale medie, at hun er testet positiv for coronavirus.

'Jeg synes ellers, at vi har været så forsigtige - gået med mundbind alle steder, brugt en masse sprit, og holdt os hjemme så meget som muligt,' fortsætter hun opslaget, hvor hun gætter på, hvornår hun er blevet smittet.

'Jeg ved ikke, hvor jeg har fået det fra. Jeg tænker, at det nok er fra en overflade, fra da vi var i Viby Centret på min fødselsdag. Det er nok den dårligste og samtidig mest mindeværdige fødselsdagsgave, jeg nogensinde har fået. Så lige en ekstra opfordring herfra til at holde god hygiejne,' skriver hun.

Til Ekstra Bladet fortæller Kathrine Kelså Harders, der arbejder som lærer, at hun følte sig syg i søndags og derfor meldte sig syg mandag, hvor hun fik en test. Den kom tilbage onsdag aften, hvor hun fik bekræftet, at hun var smittet.

- Jeg var ikke overrasket, for jeg har aldrig haft det på denne måde før. Det har føltes som en anden virus end influenza, forkølelse eller lungebetændelse. Jeg kunne mærke, at det var anderledes, så jeg ventede bare på at få det positive resultat, siger hun.

Det er dog ikke, fordi hun har været hårdt ramt af sygdommen.

- Jeg har haft småfeber siden i søndag - lige omkring 38 fem dage i træk. Jeg tror, det her er min første dag uden feber. Jeg har haft lidt ondt i halsen, og jeg har haft konstant hovedpine, men det har været til at holde ud. Jeg har også været træt og sløj, men ikke så meget, at jeg har sovet dagen væk.

- Så jeg er sluppet billigt. Hvis der ikke havde været corona, havde det nok været en situation, hvor jeg havde taget nogle smertestillende og alligevel var mødt op på arbejde alligevel, fortæller hun.

Michael er sluppet

Kathrine Kelså Harders' mand, Michael, som hun fandt i forbindelse med DR1-programmet, er ikke blevet smittet med virussen.

Hun fortæller, at de har ageret over for hinanden, som om hun var smittet, inden det positive testresultat kom.

- Så han har simpelthen ikke fået corona. Jeg var mere overrasket over, at hans test var negativ, end at min var positiv, griner hun.

Nu kan hun glæde sig over, at det formentlig går den rigtige vej med sygdommen, der er på vej ud af systemet igen.

Hun fortæller, at hun selvfølgelig forbliver sygemeldt, indtil det igen er sikkert for hende at komme til arbejde, mens Michael i forvejen arbejder hjemmefra, ligesom hun også har aflyst en mindre fødselsdagsfejring for familien i morgen.