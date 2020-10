DR-kendis står frem: Udsat for voldsomme krænkelser

De seneste uger har debatten om sexisme raset i det danske land, efter Sofie Linde fra scenen til Zulu Comedy Galla fortalte, at hun som bare 18-årig blev udsat for en seksuel krænkelse i DR, da en stor 'tv kanon' sagde, at han ville ødelægge hendes karriere, hvis ikke hun gav ham et blowjob.

Siden da har debatten raset. Over 1600 kvinder underskrev efterfølgende et brev om, at de havde oplevet sexisme i mediebranchen. Derpå fulgte hundredvis af sundhedspersonale og politikere trop, og i lørdagens udgave af Politiken blev 97 vidnesbyrd fra kvinder i musikbranchen bragt.

I den forlængelse har Jasmin Gabay, der er kendt fra 'Den store bagedyst' på DR, men som også er sangerinde og blandt andre har været med i Dansk Melodi Grand Prix, delt sine personlige oplevelser med sexisme fra sin tid i musikbranchen.

Udpluk af Jasmin Gabays oplevelser Udpluk af ting jeg har fået fortalt af branchefolk gennem tiden:⠀

⠀

'Vi skal skynde os, du er jo ved at blive for gammel' (Jeg var 24 år) ⠀

⠀

'Det er bare sværere med tykke artister, hvor meget er du villig til at ændre på?'

⠀

'Kan du undgå at fortælle om Jonathan på SoMe? Man har ikke lyst til at kneppe en mor'

⠀

'Det er mig som sørger for at du bliver signet' - Sagt af en pladseselskabsmand mens han greb mig i skridtet til en branchefest.⠀

⠀

'Det er ikke en overraskelse, at du synger godt, når du er brun og der er jo allerede Nabiha og Ida Corr' (tænk hvis man sagde det til hvide mænd - det duer ikke, du spiller guitar, det gør Mads Langer)⠀

'Jeg er både blevet diskrimineret på alder, farve og køn, og det så mange gange at jeg kunne fylde en roman. Myten om, at hvis man bare er god nok, skal man nok breake er den vildeste illusion! Der er masser fantastiske artister af alle køn og farver, som aldrig kommer igennem, men nogle af os har ekstra modstand', skriver hun, inden hun deler en række af sine personlige oplevelser med sexisme, som du kan læse i boksen herunder:

Her ses Jasmin Gabay i 'Den store bagedyst' sammen med Jon Edlund (til venstre) og Emil Obel (th.). Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Meget i tvivl

Til Ekstra Bladet fortæller Gabay, at hun har været meget i tvivl om, hvorvidt hun skulle dele sine oplevelser med offentligheden.

- Jeg har været meget i tvivl, og det er også derfor, det først kommer nu. Man vil jo ikke være den, der ødelægger den gode stemning, og derfor har jeg også været bange og meget splittet, siger hun og fortsætter:

- Men så kommer jeg frem til, at jeg er nødt til at stemme i. For jeg vil ikke bidrage til, at folk stiller sig op og fortæller om deres oplevelser forgæves. Så jeg havde det lidt sådan, at hvis man ikke siger noget, samtykker man, og det vil jeg ikke være med til.

Selvom Gabay var meget nervøs, inden hun delte sine oplevelser, fortæller hun, at hun er blevet bestormet med kærlighed, efter hun har valgt at stå frem med sine oplevelser i musikbranchen.

- Det har faktisk kun været positivt. Jeg havde forventet, at der også var nogle 'trolde'. Der er mange kvinder, der er overraskede over de ting, jeg har oplevet, og så er der mænd, der har behov for at stemme i. For det er vigtigt at sige, at det ikke er alle mænd, der er sådan her, eller gør de her ting, og det handler ikke om, at vi skal være mændene mod kvinderne, siger Gabay og fortsætter:

- Det handler jo om kultur, og det handler om en jargon. Jeg har selv siddet i tourbusser og backstage, og jeg kan sagtens være med på en grov jargon. Men problemet opstår, når der er et magtforhold involveret, og at den her magt bliver brugt til at tvinge ting igennem, fortæller hun.

Ligger under Ifølge Gabay har de oplevelser, hun selv har haft igennem årene, påvirket hende meget. - Jeg har virkelig ligget under for de her ting. Jeg sagde ikke noget tilbage. Jeg smilte og grinte bare, for jeg vil da gerne være den sjove at arbejde med. Folk bliver chokerede over, hvad jeg har oplevet. Men jeg har kun udvalgt det milde. De skulle bare vide, siger hun og tilføjer: - Jeg har gjort væsentligt mindre, end jeg kunne, fordi jeg har tænkt, at jeg var for gammel, fordi jeg har fået det at vide. Det virker for eksempel absurd lige nu, at jeg skriver på et album. Sandsynligheden for, at det får et liv, er minimalt. Så på den måde har det virkelig indprentet sig i min bevidsthed - at når man er kvinde og over 30, så udgiver man musik for sig selv, og man bliver ikke udvalgt af radiostationerne, siger Gabay, der understreger, at hun har fået nok af diskrimination på arbejdspladserne: - Kvinder bliver diskrimineret på køn, at være nøgen, ikke være nøgen nok, for at være mor eller for at være brun. Tænk, hvis man satte hvid mand ind i stedet for. Det ville jo være helt absurd. - Hvad ønsker du ved at stå frem? - Helt drømmeagtigt håber jeg, at kulturen ændrer sig, men der skal så stor en mængde af folk, der skal sige fra, til der bliver lavet en revne. Derfor tror jeg også, vi er nødt til at gå i ekstremer, før det bliver taget alvorligt. Vis mere Luk

Jasmin Gabay har tidligere medvirket i Dansk Melodi Grand Prix. Foto: Mogens Flindt

- Jeg vil ikke vurderes på min krop