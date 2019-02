DR-legende går på pension

Du genkender ham måske ikke med det blotte øje, men har du lyttet til Radioavisen på DR i årenes løb, så kender du helt sikkert hans stemme.

Torsdag takkede journalist Knud Erik Dahl af, efter han i årtier har været selve indbegrebet og lyden af Radioavisen på DR.

- Nu ikke flere ord fra mig, for nu vil jeg takke af. Og derfor for sidste gang sige: det var Radioavisen med Knud Erik Dahl, lød det i torsdagens udgave af Radioavisen.

Se også: Syv minutters stilhed: TV Avisen går i koma

Med den sætning forlod Knud Erik Dahl DR-studiet for at nyde sit otium efter mange gode år hos DR.

Knud Erik Dahl vil ikke længere have sin daglige gang i DR Byen. Foto: Jens Dresling

På Twitter begræder flere kollegaer, at Knud Erik Dahl nu er færdig hos DR.

'Her kl 20 sagde Radioavisen farvel til en af de helt store nyhedsstemmer og en rigtig god kollega: Knud Erik Dahl går på pension efter tusindvis af radioaviser med sikkert værtsskab. Stærkt gået!, skriver Henrik Liniger, der er kommentator på DR Sporten på Twitter.

'Knud Erik Dahl ER nærmest Radioavisen. Her til aften gik han på pension og sluttede sin sidste radioavis af med ordene: “Nu ikke flere ord fra mig, for nu vil jeg takke af. Og derfor for sidste gang sige: Det var Radioavisen", skriver journalist Trine Maria Ilsøe på sin Twitter-profil.

Se også: DR-vært tilbage: Det skal jeg nu

Vil blive savnet

Også flere lyttere sender på sociale medier deres tak til Knud Erik Dahl for tro tjeneste.

'Kæmpe tak til Knud Erik Dahl for at være en vigtig stemme i vores liv! Han interviewede mig i 2010 om Bloody Sunday rapporten. Inden vi gik i luften fortalte han mig at han kendte min mor & havde babysittet mig som spæd på journalisthøjskolen. Tak for indsatsen på alle fronter!', skriver en kvinde.

DR-legende: - Oles død kom som et chok

'Sagde Knud Erik Dahl lige farvel til nyhederne i radioen på P3 her til aften? Det lød sådan? Farvel!', skriver en mandlig lytter, mens en kvindelig lytter tilføjer:

'En epoke er slut'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Knud Erik Dahl, der dog ikke ønsker at sætte ord på sin beslutning om at gå på pension. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra DR på nuværende tidspunkt.