DR-legende om Kent Nikolajsens død: Det bliver jo ikke mere frygteligt end det her

– Åh Gud, nej!

Den mangeårige DR-handyman Flemming Leth lyder chokeret, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen med meddelelsen om Kent Nikolajsens alt for tidlige død.

– Det gør mig sgu ondt at høre. Virkelig. Jeg arbejdede sammen med ham på DR i Aarhus, og han var simpelthen altid så glad, hjælpsom og omfavnende. Det er frygteligt, at jeg sidder her og omtaler ham i datid, siger en bedrøvet Flemming Leth, der så sent som for et par måneder siden mødtes med Kent Nikolajsen ved en social sammenkomst i København.

– På det tidspunkt må han have været dødelig syg, men jeg mærkede intet på ham. Han var den sædvanligt glade dreng, som alle var så begejstrede for netop på grund af hans evigt positive væsen.

– Det bliver jo ikke mere frygteligt end det her. 48 år med hele livet foran sig og så er det slut! Det er til at tude over og jeg kan ikke beskrive, hvor meget jeg sender mine tanker til hans kone Linda, og deres tre børn Jakob, Stine og Mira, siger Flemming Leth.

Kent Nikolajsen er død: Blev kun 48 år

Kent Nikolajsen var adminstrerende direktør for Metronome, hvor han har arbejdet siden 2005. Foto: Metronome Productions

Kort tids sygdom

Kent Nikolajsen, der er kendt som vært på DR Sporten og 'Rene ord for pengene', døde efter kort tids sygdom. Han blev kun 48 år.

Det bekræftede hans arbejdsplads tv-produktionsselskabet Metronome, hvor han var administrerende direktør, i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag i en pressemeddelelse, hvor der blandt andet stod:

'Det er med stor sorg at skulle meddele, at vores direktør, nære ven og kære kollega Kent Nikolajsen er død i dag kl 12 i sit hjem i Ringsted omgivet af hele sin familie.'

Nikolajsen blev ramt af kræft i spiserøret i sommer, men på det tidspunkt havde kræften allerede så godt fat, at der ingen vej var tilbage.

Kent Nikolajsen debuterede som nyhedsvært på TV Syd og arbejdede på en række TV2-regioner, inden han i 1995 blev ansat på DR som sportsjournalist.

Her blev han senere vært på DR Sporten og siden også vært på forbrugerprogrammet 'Rene ord for pengene' i 2001.

Kent Nikolajsen efterlader sig hustruen Linda. Parret har børnene Mira og tvillingerne Jakob og Stine sammen.