DR-legende pusler med nyt projekt

Jakob Stegelmann har ligget vandret det sidste års tid, hvor han har været travlt optaget af sit nye program 'Troldspejlet & Co.'

Studieværten Jakob Stegelmann er travlt optaget for tiden, da premieredatoen på hans nye program 'Troldspejlet & Co.' nærmer sig med hastige skridt.

- Både jeg og redaktionen er i fuldt sving, fordi det skal være et nyt slags program. Det er sådan set de samme emner, men nu skal vi have et publikum på og gæster. Så det bliver en blanding af talkshow og traditionelt 'Troldspejlet', fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg har dårligt nok tid til andet, fordi det fylder så meget. Vi har premiere i december.

Fans af det originale 'Troldspejlet' kommer´derfor til at føle sig hjemme i det nye program, der dog sigter efter et mere modent publikum.

- Jeg har altid drømt om at lave noget, hvor vi kunne tillade os at gribe emnerne an på en lidt anden måde. Lidt mere humor og så også nogle af de film og spil vi har skulle gemme lidt væk, fordi børnene ikke måtte se dem.

