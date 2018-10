DR-medarbejdere nedlægger arbejdet

Medlemmer af Dansk Journalistforbund på DR Syd har valgt at nedlægge arbejdet i dag. Beslutningen kommer efter den fyringsrunde,der i formiddag var i hele DR. Det skriver journalisten.dk.

Arbejdsnedlæggelsen sker i sympati med de mange kolleger rundt omkring i DR, der i dag er blevet sindet - altså varslet om, at deres tid som DR-ansat er slut.

I en udtalelse skriver medarbejderne på DR Syd ifølge journalisten.dk følgende:

'Medlemmerne af Dansk Journalistforbund på DR Syd har i dag med stor bedrøvelse modtaget nyhederne om kolleger rundt omkring i DR, der i dag har fået at vide, at de ikke længere skal arbejde i DR.

Vi anerkender det arbejde, der er gjort fra fagforeningernes side på at minimere antallet af fyringer. Og vi anerkender også, at DRs ledelse har været sat på en bunden men uendelig svær opgave med at afskedige dygtige medarbejdere.

Morgenen igennem har vi hver især fået meldinger om vellidte og dygtige kolleger i DR, som nu ikke længere skal være vores kolleger.

Med de beskeder in mente har vi valgt at sige, at det ikke vil være muligt at producere god radio, net og tv til syd- og sønderjyderne. Vi har derfor i sympati valgt at gå hjem og mødes igen torsdag d. 11.10.18 klokken 9'.

Til Ekstra Bladet siger Kirsten Elley, der er redaktionscehf på DR Syd, at der ikke vil blive stille i radioen trods arbejdsnedlæggelsen.

- Vi samsender med DR Trekanten resten af dagen, siger hun.