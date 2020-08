DR melder ud: 'Fuldstændig uacceptabel adfærd'

Det var under en julefrokost på DR, at tv-værten fik valget mellem at tilfredsstille en stor tv-kanon eller få smadret sin karriere. Nu reagerer DR

Det var andet end fest og farver, da TV2 onsdag optog tv-showet Zulu Comedy Galla i Operaen i København.

Sofie Linde var vært på showet, og hun udnyttede sin taletid til at smide et par bomber.

Blandt andet klagede hun over sin løn som vært på 'X Factor', og så fortalte hun, at hun som ganske ung og grøn i tv-branchen havde været udsat for sexchikane.

- Jeg har mødt mange mænd, der var pisse-ulækre. Jeg vil ikke ødelægge den gode stemning, så jeg skal nok lade være med at være specifik, sagde hun og fortsatte:

- Da jeg var 18 år og startede på DR. Jeg skulle til julefrokost. Havde glædet mig enormt meget. En stor tv-kanon kommer over til mig og siger til mig, at hvis jeg ikke sutter hans pik, så ødelægger han min karriere. Jeg sagde nej. Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig nu. Det gik jo meget godt alligevel, forklarede Sofie Linde til det måbende publikum i salen.

Nu reagerer DR på de beskyldninger, som den populære 30-årige tv-vært kom med i aftes.

'Det Sofie Linde beskriver er naturligvis fuldstændig uacceptabel adfærd. Jeg ved ikke mere om sagen, end det Sofie Linde sagde i går, og vi er derfor i gang med at tage kontakt til hende,' lyder det fra DR's HR-chef, Nanna Abildstrøm, i en mail fra DR Kommunikation.

Ekstra Bladet har ikke haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til HR-chefen, der ikke har ønsket at stille op til telefonisk interview.

Sofie Linde afslørede også under showet, at hun og manden, Joakim Ingversen, venter deres barn nummer to. Foto: Mogens Flindt

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Meget alvorligt

Til Ekstra Bladet fortæller Henrik Vilmar, der er fællestillidsmand hos DR, at de hos medarbejderforeningen ser med stor alvor på Sofie Lindes udmelding.

- Jeg har ikke hørt om denne her sag før i dag. Men det er meget alvorligt, det, hun nævner. Det er der ingen tvivl om. Jeg er sikker på, at DR vil undersøge det nærmere og tage kontakt til Sofie, siger han.

Ifølge Henrik Vilmar har der de seneste år været andre sager om seksuelle krænkelser i DR-regi.

- Der har været sager i DR. Vi har fået henvendelser i journalistgruppen. Det er ikke et stort antal sager. Men i de sager, som DR kender til, går de altid til os, og det er min oplevelse, at DR og ledelsen tager de her sager meget alvorligt, siger han.

Henrik Vilmar fortæller, at sager om krænkelser de seneste år har ført til flere nye initiativer i DR.

- I den slags sager er vi i rigtig god dialog med ledelsen. Vi har foreslået nye initiativer, og det har for eksempel ført til, at der udvikles nye retningslinjer for, hvordan sådan nogle sager skal håndteres. For det er meget vanskelige sager for de personer, der er involveret.

Vilmar oplyser, at han ikke kan sige noget om krænkelsessagerne og deres karakter, men at de anser alle sager som alvorlige.

- Jeg vil ikke sige noget om karakteren af sagerne, for det må ikke kunne føres tilbage til nogle af de involverede.

- Men jeg vil sige, at det er et problem, at der overhovedet eksisterer den her slags sager på en arbejdsplads. Hver eneste sag er et problem, for de er opstået ud af noget, og de burde ikke være der.

Ifølge Henrik Vilmar er det ikke overraskende, at folk, der har været udsat for krænkelser, går stille med dem længe, før de vælger at stå frem, som Sofie Linde gjorde onsdag.

- Jeg tror, at omgangsformen på rigtig mange arbejdspladser i mediebranchen var anderledes for ti år siden, end den er i dag. Der kan være opstået nogle ting den gang, som man har gået med i mange år. Når omgangstonen har ændret sig, kan de komme frem, og det er positivt, siger han og tilføjer:

- Og så vil jeg sige, at vi gør alt, hvad vi kan for at støtte de parter, der bliver involveret i de her sager.

Ekstra Bladet har gentagne gange forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sofie Linde. Det har i skrivende stund ikke været muligt.