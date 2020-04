DR-par spærret inde i Spanien: - Det blev for voldsomt

- Vi havde masser af plads at boltre os på. Alligevel følte vi os spærret inde, siger Jacob Møller, der de seneste uger har opholdt sig i Spanien med sin kæreste

Kæresteparret Katja Acker og Jacob Møller har de seneste døgn rejst gennem et lukket, mennesketomt og coronaplaget Europa. Sent lørdag aften kom de hjem til Danmark efter en køretur på omkring 3000 kilometer. Og de er glade!

Parret blev kendt i Danmark, da de medvirkede i DR-programmet 'Øen'. Her faldt de for hinanden og valgte bevidst at fortsætte den simple livsstil, som de levede på den øde ø. Katja Acker og Jacob Møller lagde deres liv fuldstændigt om - sagde farvel til fast job og bolig og købte en lille autocamper, som de har boet og rejst rundt i de seneste små fem måneder.

Da coronaen brød ud i Europa, befandt de sig i Spanien. De kunne ikke længere bo i bilen, da det ifølge de spanske myndigheder ikke er tilladt, at flere personer opholder sig i samme bil på grund af smittefare.

Katja Acker og Jacob Møller fik husly hos nogle danske venner, der ejer et resort i Calahonda, som ofte benyttes af danske sportsklubber. På grund af coronaen står resortet gabende tomt.

- Vi havde masser af plads at boltre os på. Alligevel følte vi os spærret inde. Det blev for voldsomt, og derfor besluttede vi, at vi ville rejse hjem, siger Jacob Møller til Ekstra Bladet.

Det er kun et par uger siden, at Ekstra Bladet var i kontakt med parret sidst. Den gang var meldingen, at de ville blive, hvor de var.

- Men især for mig var det svært. Jeg følte mig fanget. Det var svært for mig, at jeg ikke kunne gå en tur. Og uvisheden gav mig uro i maven, siger Katja Acker.

Beslutningen om at tage hjem har krævet mange lange snakke. Da den var truffet, skulle der indhentes tilladelser til at krydse de lukkede grænser, før de kunne sætte kursen mod Danmark.

- Konsulatet i Malaga hjalp os med transitpapirerne, så vi ville blive lukket igennem grænserne. Men det var heldigvis ikke noget problem, fortæller Jacob Møller og fortsætter.

- Men det var godt nok en mystisk oplevelse. Især i Spanien, hvor der er udgangsforbud, var der ingen biler på vejene. Der var helt øde i Madrid, siger han.

De fleste, der her kørt gennem Europa kender ordet 'Stau'. Det er der intet af for tiden. Foto: Jacob Møller

- Ja, det var helt rart at komme til Frankrig, hvor der trods alt var andre end os, siger Katja Acker, der havde provianteret, så parret kun havde brug for at fylde benzin på bilen undervejs. Overnatninger klarede de også i deres autocamper.

- Vi har gjort, hvad vi kunne, for at undgå kontakt med andre. Og i Spanien var vi i den grad i isolation. Alligevel går vi i karantæne nu, som man bør, siger hun og fortsætter.

- Men det er godt nok underligt at være hjemme og se folk på gaden. Det har vi ikke set i ugevis i Spanien. Jeg tror lige, at jeg skal vænne mig til, at de strikse regler i Spanien skal afløses af den sunde fornuft her i Danmark. Men det er dejligt trygt at være hjemme, siger Katja Acker.

Stop på vej hjem mod Danmark. Foto: Jacob Møller

Hun er uddannet sygeplejerske og har meldt sig i coronabanken og er klar til at give en hånd med, hvis der bliver brug for det.

- Men jeg skal lige lande. Det var ikke helt den her afslutning, jeg havde håbet på, at vores tur skulle have haft, siger hun.