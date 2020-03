DR-pars svære beslutning: - Vi bliver i Spanien

Kæresteparret Katja Acker og Jacob Møller er lige nu ude på deres livs drømmerejse.

Efter de faldt for hinanden i DR-programmet 'Øen', har de lagt deres liv fuldstændigt om. De har sagt farvel til fast job og bolig og har i stedet købt en lille autocamper, som de har boet og rejst rundt i de sidste fire måneder.

Lige nu opholder parret sig i på den spanske solkyst i byen Calaholda. Her kom de til kort før coronakrisen brød ud i Europa.

De følger nøje med i myndighedernes råd og anbefalinger om, at danskere skal komme hjem. Alligevel har de valgt at blive i Spanien, hvor corona-dødstallet nu har rundet 1000.

39-årige Jacob Møller er fotograf og filmede mange af oplevelserne på 'Øen'. Foto: DR

- Vi er i tvivl hver dag, om det er den rigtige beslutning, vi har truffet. Vi har været i kontakt med udenrigsministeriet, som officielt anbefaler, at vi skal komme hjem. Men vi opholder os et så sikkert sted, at ham vi talte med uofficielt godt kunne forstå os, fortæller Jacob Møller til Ekstra Bladet.

Katja Acker og Jacob Møller bor ikke længere i deres bil. De spanske myndigheder mener det nemlig, når de siger, at man skal holde afstand. Derfor er to mennesker i en bil forbudt.

- De siger, at man kan få en bøde på 600 euro for det, siger Jacob Møller, der sammen med sin kæreste nu bor hos nogle venner i Spanien, hvor der er udgangsforbud, og alt er lukket ned. Selv strandene.

- Vores venner har et resort, som danske fodboldklubber ofte benytter. Men alt er aflyst. Efterskoler, fodboldklubber og alle andre har aflyst deres bookninger på Finca Naundrup, så vi har fået stillet en lejlighed til rådighed, som vi kan bo i, fortæller han.

Det betyder, at Jacob Møller og Katja Acker har adgang til udendørs fitnesscenter og andre sportsfaciliteter helt alene.

- Vi har masser af plads. Her er ingen andre. Derfor føler vi os ret sikre her og går ikke ud med mindre vi skal købe mad. Men Katja er jo sygeplejerske, så det tynger hende noget, at hun ikke bidrager hjemme i Danmark, siger Jacob Møller.

Katja Acker har netop stillet sig til rådighed for det danske sundhedsvæsen, hvis der kommer til at mangle personale i løbet af coronakrisen.

- Spørgsmålet er bare, om vi kan komme hjem. Vi er helt nede i Sydspanien og skal både gennem Frankrig og Tyskland, hvis vi skal køre hjem. Det ved jeg slet ikke, om vi må, siger han.

Katja Acker er uddannet sygeplejerske. Hun fik flere gange brug for sin kunnen under 'Øen'. Foto: DR

Selvom parret føler sig relativt sikre i Spanien har tanken om, hvad der sker, hvis en af dem bliver smittet, strejfet dem.

- Vi er forholdsvis trygge, men også påvirkede af alvoren. Bliver vi underprioriteret, fordi vi ikke er fra Spanien, hvis vi får brug for hjælp?. Det er da sådan noget, der gør, at vi hele tiden taler om og overvejer, om vi valgte rigtigt, da vi besluttede os for at blive her, siger Jacob Møller.

Trods alvoren prøver Jacob og Katja at bevare det gode humør, og det går heldigvis ret godt. Foto: Jacob Møller

Bror ramt af corona

Jacob Møller har haft den frygtede virussygdom ganske tæt på.

Hans storebror og hans familie havde corona med hjem fra deres skiferie i Østrig.

- Min storebror, hans kone og deres ene barn blev smittet i Tyrol. Deres 17-årige datter sad i bilen sammen med dem hele vejen hjem til Danmark uden at få det. Det er helt vildt, ik!, siger han.

Familien er sluppet relativt let fra coronaen.

- De har det forholdsvis godt og har mest af alt haft noget, der minder om almindelig influenza, siger han og fortsætter.

- Men det giver måske også en falsk tryghed at kende nogen, der er kommet så let igennem det. I Malaga var der en 21-årig mand, der døde af corona. Han var ellers sund og rask, så det er åbenbart meget forskelligt, hvor slemt man bliver ramt, siger Jacob Møller og understreger, at han og Katja tager virussen dybt alvorligt.

