DR-profil med flabet besked til Paludan

Anders Agger, der blandt andet er kendt fra de populære madrejse-programmer på DR, hvor han rejser verden rundt sammen med kokken Anne Hjernøe, har tilsyneladende fået sig en noget overraskende følger på Instagram.

Lukas Graham kommenterer Rasmus Paludan

På Instagram ser det nemlig ud til, at den racismedømte Stram Kurs-formand Rasmus Paludan har meldt sig blandt de knap 70.000 fans, der følger Anders Agger.

Instagram-profilen med navnet rasmus.paludan tilhører dog ikke Stram Kurs-formanden.

- Det er slet ikke min Instagram-profil. Jeg bruger sjældent Instagram og ved for øvrigt slet ikke, hvem Anders Agger er. Jeg har aldrig nogensinde hørt om manden, og ud fra hvad jeg kan læse, så giver det god mening, at jeg ikke har hørt om ham, for jeg beskæftiger mig ikke rigtig med den type personer, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet og tilføjer, at den eneste profil på Instagram, der tilhører ham, er en profil med navnet lawlordofdenmark.

Falske profiler

- Sådan noget populær-ævl på Danmarks Radio interesserer mig ikke. Det er ikke fordi andre ikke må kunne lide det, for det må de gerne. Jeg fordømmer på ingen måde ham, eller nogen der kan lide det, men det forklarer bare, hvorfor jeg ikke aner, hvem han er, tilføjer Paludan.

Han kan dog godt forstå, hvordan misforståelsen kan opstå.

- Nu har jeg søgt lidt på Instagram, som jeg bruger meget sjældent. Jeg burde nok bruge det noget mere, men det har jeg altså ikke fået gjort. Jeg burde jo få lavet sådan en rigtig Rasmus Paludan-profil derinde, men jeg kan nu se, at der findes et væld af forskellige Rasmus Paludan-profiler, siger Rasmus Paludan.

Rasmus Paludan er for ganske nylig blevet opstillingsberettiget til det kommende folketingsvalg. Foto: Jens Dresling

Diversitet og tolerance

I et opslag på det sociale medie kommenterer Agger sin nye følger og tilbyder med et glimt i øjet generøst hjælp til at forstå og forholde sig til svære ord som 'diversitet' og 'tolerance'.

'Du følger bare, Rasmus. Og opstår der mærkelige ord som diversitet og tolerance undervejs, skal du ikke blive bange', skriver Anders Agger.

Opslaget er blevet kommenteret flittigt, og de fleste mener, at Paludan med fordel kunne tage med Anders rundt i verden og lære noget om tolerance og forskellighed.

Blandt andet skriver en Instagram bruger, der benytter sig af navnet frunorholm:

'Den unge mand kunne jo følge med dig og Anne på en tur til en Syrisk flygtningelejr og lave noget samfundsnyttigt'.

Anne og Anders - her på Ærø - har for nylig i DR's tjeneste rejst rundt i Mellemøsten. Foto: DR

Pudsigt nok er det næste store tv-projekt fra Anders Agger en rundrejse sammen med Anne Hjernøe til de fire mellemøstlige lande Oman, Libanon, Jordan og Kuwait. Resultatet kan ses inden længe på DR.