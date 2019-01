DR-profil tager stort skridt efter overraskende fyring

Den mangeårige DR-vært Jacob Riising var en af de flere end 200 DR-ansatte, der 10. oktober sidste år blev fyret som led i den seneste store sparerunde.

'En rigtig dårlig dag på kontoret er slut! Det er 19 år siden, jeg startede på Børneradio på Danmarks Radio. Siden har jeg bla. lavet Amigo, Versus, Melodi Grand Prix, Riising & Mor, MGP, Hvem var det nu vi var, Juleshow, Gepetto, Nærradiofonien, Landeplagen og har haft mit eget flotte talkshow. Men som følge af besparelserne i DR er jeg desværre blevet opsagt i dag', forklarede han i den sammenhæng på Instagram.

Jacob Riising og Louise Wolff som værter ved Dansk Melodi Grand Prix 2014. Foto: Mogens Flindt

I 'Go 'aften Danmark' hos konkurrenterne på TV2 fortalte han efterfølgende, at fyringen var kommet helt bag på ham.

- Det var et stort chok. Det tror jeg, det var for alle, der blev fyret. Man regner jo aldrig med at blive fyret. Det sker altid for naboen, sagde han henvendt til vært Jes Dorph.

Siden fyringen har han overvejet, hvilken retning hans karriere skal gå, og selv om han endnu ikke er helt afklaret, har han taget et stort skridt og oprettet et firma. Det fortæller han på Instagram.

- Jeg ved det ikke. Jeg har simpelthen bare startet et firma, og så må vi se, hvad der sker. Jeg har en masse planer, men ikke noget, der er officielt eller konkret endnu. Jeg laver stadig fjernsyn, holder foredrag og skriver bøger, så på den front er der ikke noget, der er ændret, siger Riising til Ekstra Bladet og tilføjer, at 'eget firma' længe har stået højt på ønskelisten.

- Nu har jeg bare fået muligheden for at få mit eget firma, og det har jeg haft lyst til meget længe. Jeg vil gerne være være selvstændig og herre i eget hus. Så på den måde kan man sige, at fyringen fra Danmarks Radio var det bedste, der kunne ske.

Du er jo kendt som en kreativ og opfindsom person, så hvad skete der lige med navnet ’Jacob Riisings firma’?

- Jeg kunne simpelthen ikke finde på noget bedre. Jeg aner ikke noget som helt om at have et firma. Jeg er totalt nybegynder og er ved at lære, hvad moms er. Jeg har jo lavet fjernsyn hele mit liv. Jeg har kun gået i 10. klasse. Jeg har ikke engang gået i gymnasiet, så det der med at starte sit eget firma har for mig været en kæmpe én på opleveren.

Hvad er næste skridt?

- Jeg skal have oprettet en firmabankkonto, og så skal jeg have ansat en lækker sekretær og skaffet en god kantineordning. Så der er nok at se til i mit store firma. Og så skal jeg i gang med flere bøger, flere tv-programmer og måske også noget podcast.

