DR-stjerne deler hudløst ærligt billede: - Nu må det være nok!

Normalt kender danskerne Stéphanie Surrugue som vært for DR og som korrespondent i Frankrig. Hun bliver desuden ofte brugt som vært på stort anlagte shows som 'Kronprinsparrets priser' og 'Året der gik', hvor hun har store, smukke kjoler på, og hvor hendes skønhed ikke er til at tage fejl af.

Men ifølge den 41-årige DR-vært er det langtfra sandheden, man ser, når hun toner frem på skærmen.

Det forklarer hun på sin Intagram-profil, hvor hun har delt et før og efter billede af sig selv. Ét, hvor hun lige er stået op og ikke har makeup på, og ét, hvor hun har været i sminken i flere timer.

'Nå, nu må det være nok. Det kan godt være, at skønhed kommer indefra, men Mon Dieu (min Gud, red.), hvor det dog hjælper at tilbringe et par timer i hænderne på makeup-artister og stylister,' skriver Stéphanie Surrugue til billedet.

Se også: Populær TV2-vært trækker stikket

Ikke altid perfekt

I opslaget påpeger hun desuden, at det er i orden at stå ved, at man ikke altid ser perfekt ud.

'Og lad os dermed også liiiige huske på, at det må være en borgerrettighed at være et morgengrimt B-menneske, der drikker mere kaffe end vand, og altid glemmer at bruge hårkur,' fortsætter hun.

Under billedet vælter det ind med positive reaktioner fra Stéphanie Surrugues mange følgere. Her hyldes hun blandt andet for at vise, at hun er 'en helt almindelig kvinde', der også har 'morgenhår'.

Stéphanie Surrugue bruger ofte meget tid i 'sminken', inden hun skal være vært på et stort show. På billedet ses hun sammen med Kåre Quist som vært på 'Året der gik'. Foto: Mogens Flindt

Vil vise virkeligheden

Til Ekstra Bladet uddyber den kendte tv-vært, hvorfor hun har valgt at dele billedet.

- Det gjorde jeg, fordi nu har jeg i en måneds tid figureret i alle mulige fine udsendelser. 'Året der gik', 'Kronprinsparrets priser' og lignende, og når man laver de her ting, så ligner man jo en halv million. Men det er vigtigt at sige, at folk har arbejdet hårdt på sagen. Jeg fik lyst til at sige højt, at der er en virkelighed, og så er der alt det andet, siger Stéphanie Surrugue.

- Jeg vil gerne minde folk om, at man ikke skal have dårlig samvittighed, når man vågner om morgenen og ligner en trold. Det er det, der er det normale. Og det synes jeg er godt at minde om i en tid, hvor sociale medier fylder rigtig meget. Alt andet er bare snyd, glimmer og underholdning, fortsætter hun.

Se også: Et år efter skilsmissen: Dansk sangerinde har fået ny kæreste

Stéphanie Surrugue som vært på 'Hele Danmark fejrer kronprisen' i anledning af hans 50-års fødselsdag. Foto: Jonas Olufson

Overvældet over reaktioner

Ifølge Stéphanie Surrugue er hun overvældet af de mange positive reaktioner, der er kommet fra nær og fjern, efter hun har lagt billedet op på sin Instagram-profil.

- Det er ret fantastisk. Jeg er lidt overrasket. Jeg kan godt selv lide, når andre kradser lidt i lakken og indrømmer, at alt ikke er så perfekt. Når det er sagt, er jeg rørt over, at så mange mennesker skriver, at jeg ser godt ud på det første billede. Jeg tænkte faktisk til at starte med, om jeg overhovedet kunne lægge det op. For jeg ligner jo en, der lige er stået op, hvilket jeg også er. Men der er kommet sådan en strømning af 'hey. det er fint nok'. Vi er åbenbart mange mennesker, som ved, at vi ikke ligner fotomodeller, når vi vågner, og det synes jeg er fint, at man kan sige højt, siger tv-værten.

Se også: 'Vild med dans'-vært scorer nyt job

- Det er mange, der har skrevet, at det er fedt, at jeg har delt billedet, og flere skriver også tak. Jeg håber, at det kan minde os om at skære lidt mere igennem røgelsen af 'se mig', som hersker på de sociale medier. For det er ikke virkeligheden, der afspejles på de sociale medier. Billedet er et opråb om, at vi skal huske virkeligheden og have det skønt med den og vores fejl og mangler i stedet for at være kede af dem, afslutter Surrugue.

Se også: Tv-vært finder sammen med ekskonen